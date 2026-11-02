У Тайбеї завершився Nuit Blanche з понад 30 інсталяціями — Taipei Times

У Тайбеї, Тайвань, завершився 11-й фестиваль мистецтв Nuit Blanche, що тривав із 14:00 суботи до 02:00 неділі в районі Юаньшань. Протягом події відвідувачам представили мистецькі інсталяції, інтерактивні вистави та живу музику, повідомляє Taipei Times.

Понад 30 інсталяцій і 50 програм

Захід спільно організували Департамент культури міської влади Тайбея та Французький офіс у Тайбеї у співпраці з паризьким культурним центром Centquatre-Paris. Програма фестивалю охопила понад 30 інсталяцій, а також 50 перформансів і програм звукового мистецтва.

Події відбувалися в Університеті Татун, природному ландшафтному парку Юаньшань, зонах Юаньшань і Сіньшен у Taipei Expo Park, а також поблизу вулиці Міньцзу-Іст-Роуд і ринку Цінгуан.

Інтерактивний театр і цифрові моделі

Однією з представлених робіт стала інтерактивна театральна постановка Blackcat and Nagashi in Midnight 1972. Її учасникам пропонували виконати ролі працівників готелю з гарячими джерелами 1970-х років, які розслідують давню загадку.

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У просторі FreeS Art Space художник Чжуан Пейсін представив інсталяцію The Method of Entry. За допомогою 3D-сканування вона перетворювала фізичні тіла на цифрові моделі та досліджувала межі між виставковим простором, офісом і театром. Організатори зазначили, що з настанням ночі простір змінювали музика та рух.

Танцювальна програма

До фестивалю також увійшла вулична танцювальна вечірка з відкритими фристайл-сесіями та змаганням Top 8. Глядачі обирали найкращого виконавця вечора: переможець батлу отримував 10 тисяч нових тайванських доларів, а обраний аудиторією найцінніший виконавець — 5 тисяч.

Директор Французького офісу в Тайбеї Фредерік Лапланш заявив, що Nuit Blanche започаткували в Парижі 25 років тому, а Тайвань долучився до цього формату 11 років тому. За його словами, перший фестиваль у Тайбеї відвідали 200 тисяч людей, а торік кількість відвідувачів перевищила 500 тисяч. Він також назвав подію нагодою для Тайваню та Франції просувати спільні цінності, зокрема творчу свободу і доступність мистецтва для публіки.

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