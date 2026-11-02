У Тайвані відкрили інсталяцію з 600 м’ячами з автографами — Taipei Times

У галереї Nanshan Art Gallery у Новому Тайбеї, Тайвань, представили інсталяцію Glory — Team Taiwan, присвячену перемозі тайванської збірної на турнірі Premier12 Всесвітньої конфедерації бейсболу і софтболу у 2024 році. Робота тайванського сучасного художника Лінь Ши-бао, який живе у США, складається з 600 бейсбольних м’ячів з автографами та 55 підписаних бит, зібраних у різних країнах.

Присвята перемозі збірної

Як повідомляє Taipei Times, колишній директор турнірів Всесвітньої конфедерації бейсболу і софтболу Джордж Сантьяго запросив Ліня стати куратором цього проєкту. Художник сказав, що прагнув відтворити атмосферу змагань і показати, як Тайвань продемонстрував не лише фізичну силу, а й спортивну естетику.

Сантьяго допоміг зібрати підписані бейсбольні м’ячі для інсталяції. Серед них є м’яч з автографом бейсбольної легенди та рекордсмена за хоум-ранами Садахару О, а також м’ячі, підписані зірками Головної ліги бейсболу США, й предмети з приватних колекцій.

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Автографи команди та діячів бейсболу

Частину м’ячів і бит підписали учасники тайванської чемпіонської команди 2024 року, зокрема тренер Ван Чіен-мін. Він грав за New York Yankees у 2005–2009 роках. У колекції також є предмети з підписом президента Китайської професійної бейсбольної ліги Цая Чі-чана.

Лінь Ши-бао народився на Тайвані 1962 року та закінчив відділення мистецтв і ремесел середньої школи Nanshan. Він навчався в Японії, а згодом здобув міжнародне визнання у Нью-Йорку. У своїй творчості художник працює з живописом, скульптурою, інсталяцією та перформансом, зосереджуючись, зокрема, на соціальних питаннях і глобальних культурних тенденціях.

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