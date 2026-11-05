У Тернополі створили мікропортрет Івана Пулюя та копію картини Ван Гога

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Науковець із Тернополя Віталій Мочарський створив мікроскопічні зображення українського фізика Івана Пулюя та картини «Зоряна ніч» Вінсента Ван Гога. Обидві роботи потрапили до фіналу міжнародного конкурсу NanoArtography 2026.

Автор робіт — викладач Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Зображення нанесли на поліровану поверхню нержавної сталі за допомогою алмазної піраміди методом мікроіндентування.

Розмір портрета Пулюя становить лише 350 × 540 мікрометрів. Щоб продемонструвати його масштаб, науковець сфотографував роботу крізь вушко голки. «Зоряна ніч» має розмір 375 × 470 мікрометрів — зображення можна розмістити на поверхні цукрової крупинки.

Університет зазначає, що портрет має особливе значення, адже Іван Пулюй — видатний український фізик та електротехнік, один із перших дослідників Х-променів і патрон навчального закладу.

До фіналу NanoArtography 2026 відібрали 194 роботи з понад 300 заявок, надісланих із 35 країн. Голосування за приз глядацьких симпатій People’s Choice Award триватиме до 16 листопада, 23:00 за київським часом.

Джерело: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.

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