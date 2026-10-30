У Токіо на книжковий пікнік Jucy зібралися близько 80 людей — The Japan Times

У Токіо, Японія, 24 жовтня відбувся книжковий пікнік Jucy Book Picnic — друга подія проєкту Jucy, що набув розголосу після вересневого вечора спільного читання під музику діджея. Близько 80 людей зібралися, щоб читати, пити каву, обговорювати роман і прикрашати книжкові обкладинки, повідомляє The Japan Times.

Пікнік замість рейву

Перший Jucy Book Rave пройшов 26 вересня на концертному майданчику в токійському районі Сімокітадзава. Відео із заходу, на якому молоді люди мовчки читають книжки на килимовій підлозі під переважно ембієнт-музику діджея, зібрало понад 18 тисяч уподобань у X. Його також поширювали медіа-акаунти, зокрема DJ Mag і Afterismm в Instagram.

Організатори Юкі Такечі та Кейґо Мідзутані проводять заходи нерегулярно за підтримки продюсерської компанії Kosu.Kuma. За словами Такечі, другий захід від початку планували як книжковий пікнік — ще до того, як відео про книжковий рейв стало вірусним. Команда не прагне закріплювати за проєктом один формат і хоче надалі експериментувати з формою подій.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Читання без телефонів

Пікнік спершу мали провести в парку Йойоґі, однак через негоду його перенесли на п’ятий поверх офісної будівлі в районі Бункьо. Простір облаштували вицвілими килимами, ліхтарями, каміном і супроводили фоновою музикою. Організатори також пригощали учасників кавою.

Учасники знімали взуття, отримували призначений для читання роман Шо Зуно Owari no Soko Mie та обирали місце. Квиток вартістю 2 500 єн включав примірник книжки. Організатори заохочували відкласти телефони, записувати враження від роману та спілкуватися між собою. Деякі відвідувачі дізналися про подію із соціальних мереж.

Зустрічі для тихого спільного читання проводять у різних країнах уже багато років. Зокрема, Silent Book Club виник у Сан-Франциско 2015 року й нині має осередки більш ніж у 60 країнах.

Читай нас у