У центрі Ліверпуля відкриють новий музей The Beatles

Музей The Beatles Story переїде з Альберт-Доку до центру Ліверпуля. Компанія Apple Corps, заснована учасниками гурту, 18 жовтня оголосила про нову локацію площею понад 9 тисяч квадратних метрів, відкриття якої заплановане на 2028 рік.

Новий музей розмістять у колишньому приміщенні ринку Сент-Джонс (St Johns Market) у торговому центрі St Johns Shopping Centre, навпроти залізничного вокзалу Ліверпуль-Лайм-стріт. Нині музей працює в районі Альберт-Док. Нова площа становитиме 100 тис. кв. футів (близько 9,3 тис. кв. м), тобто більш ніж учетверо більше, ніж у нинішнього простору.

Музей перейде під управління Apple Corps – компанії, яку гурт заснував 1968 року для керування своїми творчими та бізнес-інтересами. Вона візьме на себе роботу музею на нинішньому місці у 2027 році, а в 2028-му перенесе його до нової будівлі. Це стане першим офіційним простором для шанувальників в Ліверпулі, яким керуватиме сама компанія, і лише другим постійним після простору на 3 Savile Row у Лондоні, який має відкритися наприкінці 2027 року.

Відвідувачі зможуть кілька годин мандрувати світом, який створив The Beatles: від вулиць післявоєнного Ліверпуля та формувальних років у Гамбурзі до вибуху бітломанії та міжнародної слави. Для цього використають імерсивні технології, оригінальні артефакти й відтворені декорації. Шанувальники зможуть «зайти» в клуб The Cavern, студію Abbey Road, на стадіон Shea Stadium, на лондонську вулицю Савіл-Роу та в інші знакові місця історії гурту.

Частину таких локацій створять із декорацій і реквізиту майбутньої кіноподії режисера Сема Мендеса «The Beatles: A Four-Film Cinematic Event» – чотирьох фільмів, які Sony випустить у кінотеатрах у квітні 2028 року. Новий музей відкриють невдовзі після цієї прем'єри.

Окрім музею, відвідувачі побачать і нову атракцію в St Johns Beacon – другій за висотою будівлі Ліверпуля. Там облаштують оглядовий майданчик у стилі Yellow Submarine з панорамою міста на 360 градусів. Вежа працюватиме як окрема атракція, але квитки на неї та на музей можна буде придбати разом.

Кожен проданий до The Beatles Story квиток вноситиме кошти до благодійної ініціативи Apple Corps Liverpool Trust. Вона надаватиме фінансову підтримку й можливості молодим ліверпульським артистам та місцевим культурним проєктам. Деталі роботи фонду обіцяють оголосити пізніше.

Пол Маккартні назвав «неймовірним і зворушливим», що люди досі цікавляться історією гурту. «Я люблю Ліверпуль. Це частина мене, частина того, ким є The Beatles», – сказав він. Рінго Старр підкреслив, що йому особливо приємно бачити, як кошти від квитків підуть на підтримку нових ліверпульських артистів: «У душі я досі ліверпулець».

Генеральний директор Apple Corps Том Грін порівняв майбутній заклад із Грейсленд і Доллівуд і додав, що для The Beatles природно мати світовий центр для фанатів у місті, де все почалося. Мер регіону Ліверпуль-Сіті Стів Ротерем зазначив, що проєкт дасть мільйонам шанувальників ще одну причину відвідати «духовний дім» гурту.

Джерело: The Beatles

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