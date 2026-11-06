У центрі Львова встановили незвичну скульптуру дерев’яної голови, яка викликала суперечки в мережі

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У центрі Львова з’явилася нова скульптура у вигляді дерев’яної голови, пронизаної чорною колодою. Незвична композиція привернула увагу перехожих і викликала жваве обговорення в соцмережах.

Так, на проспекті Свободи у Львові встановили скульптуру «Правда». Вона зображує людську голову, різьблену з дерева, яку через горло пронизує ще більша чорна брила.

Автором роботи є скульптор Володимир Семків. Як пояснює творець деревʼяної голови, його витвір уособлює метафору «клубка у горлі», який перетворюється на грубу колоду та не дає можливості сказати правду, зазначає львівське видання «Твоє місто».

У мережі, зокрема під дописом місцевої групи у Facebook, користувачі розкритикували нову скульптуру в центрі Львова. Водночас були й ті, хто став на захист автора. Дехто порівняв чорну брилу в горлі скульптури із цигаркою, а не правдою, яку вона символізує:

«Жах, ну Львів дивує».

«Це памʼятник поціновувачам паралелепіпедних сигар».

«Скажіть, притомні люди у місті Лева ще залишились? Чому вони дозволяють таке робити зі своїм містом?»

Інші ж здивувалися, чому автор зобразив правду чорною, та висловили власну думку про трактування свободи слова, сенс якої скульптор вклав у свою роботу:

«Ну, це хоч на щось схоже.... Але чому правда – чорна?»

«Скульптура заткни рота, але не всім заткнеш».

«Не все сучасне є прийнятне. Та вже ніби й ті часи минули, що аж так закривали правду. Зараз горланять і хають все і вся, та толку від цього мало».

Дехто побачив у скульптурі сексуальний підтекст та обурився такою скульптурою в центрі міста:

«Витвір цього мистецтва називається Правда, а автор, скульптор Семків, закликає львів'ян замислитися над тим, як важливо говорити правду. А ви що подумали?»

Серед коментаторів були й прихильники скульптора, які стали на його захист. Зокрема, одна з користувачок також звинуватила авторів допису у розпалюванні ворожнечі та хейту у місті:

«Це скульптура талановитого випускника Академії мистецтв – львівʼянина Володимира Семківа, називається «Правда». Я дуже шаную його. Часто буваю на його персональних виставках. Мені не подобається ваш спосіб «Мій Львів. Моя Україна» кидати кістку поміж галичан, щоб просто назбирати більше коментів. Це гидко і примітивно».

Джерело: Главком

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Архітектор Юн Кьон Сік про сутність релігійної архітектури —Korea Herald.

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