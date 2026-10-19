У Варшаві починають будівництво концертної зали на 1877 місць — RMF24

У Варшаві, Польща, Sinfonia Varsovia підписала з компанією WARBUD договір про реалізацію другого етапу будівництва нового комплексу оркестру на вулиці Ґроховській. Центральним об’єктом стане концертна зала на 1877 глядачів, яку RMF24 називає найбільшою в Польщі. Будівельні роботи мають розпочатися до кінця 2026 року, а завершити проєкт планують у 2030 році.

Зали та простір для оркестру

У межах другого етапу також збудують камерну залу на 400 місць. Дві бічні будівлі комплексу відреставрують і з’єднають з основною спорудою. У новій штаб-квартирі передбачені гримерні, репетиційні зали, складські приміщення, музична бібліотека та студії звукозапису, придатні для прямих трансляцій концертів.

Комплекс доповнить відкритий для відвідувачів сад, сполучений із сусіднім парком. У будівлі облаштують просторе фоє зі скляними стінами, а відвідувачі зможуть потрапити на 400-метрову прогулянкову галерею, що оточуватиме територію комплексу. Проєкт також включає три озеленені внутрішні дворики, які забезпечуватимуть природне освітлення, зокрема для артистичної частини на рівні мінус один.

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Проєкт і фінансування

Концертну залу спроєктувало бюро Atelier Thomas Pucher разом з акустиками. Вона поєднає риси класичної зали типу shoe box та сучасного формату vineyard, у якому слухачі розташовуються навколо сцени. Об’єм зали становитиме понад 21 тисячу кубічних метрів, а запланований час реверберації — від 2,0 до 2,3 секунди.

Інвестицію фінансують місто Варшава та Міністерство культури і національної спадщини Польщі. Генеральним підрядником обрали WARBUD, який раніше реалізовував проєкти Опери і Підляської філармонії в Білостоці, штаб-квартири Національного симфонічного оркестру Польського радіо в Катовицях і Музею сучасного мистецтва у Варшаві.

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