У Великій Британії 197 історичним пам’яткам загрожує руйнування — The Guardian

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Через негоду, берегову ерозію та просідання ґрунтів у Великій Британії ще 197 історичних об’єктів внесли до реєстру пам’яток, що перебувають під загрозою зникнення.

Серед них — замок Гастінгс, зведений за наказом Вільгельма Завойовника після вторгнення норманів у 1066 році, та шале в Кенті, де Чарльз Дікенс працював над кількома своїми творами, зокрема останнім незавершеним романом «Таємниця Едвіна Друда».

Дерев’яні конструкції шале почали гнити, а будівля втратила стійкість. У замку Гастінгс ерозія узбережжя руйнує окремі ділянки стін.

Водночас 85 історичних об’єктів вдалося врятувати та виключити з реєстру. Зокрема, відновили гавань Ньюлін і будинок, який футбольний клуб «Тоттенгем» перетворив на культурний простір.

Джерело: The Guardian

У місті Наха в Японії головну залу замку Сюрі відкриють для відвідувачів 23 листопада. Відбудову споруди завершили у вересні, а нині тривають останні підготовчі роботи: оформлення інтер’єру, встановлення інформаційних табличок і впровадження заходів пожежної безпеки.

Гендиректор Meta Марк Цукерберг та його дружина Прісцилла Чан придбали готичний замок Странкаллі й маєток площею 178 гектарів у графстві Вотерфорд в Ірландії. Подружжя планує використовувати садибу як місце перебування під час візитів до країни, повідомляє The Guardian.

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