У Вишгороді скульптор заявив про спотворення пам’ятника Борису і Глібу

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Автор монумента святим страстотерпцям Борису і Глібу в центрі Вишгорода Олесь Сидорук заявив про спотворення скульптурної композиції. За його словами, до цього фактично призвели дії міського голови Олексія Момота. Про ситуацію повідомив сам скульптор — член Національної спілки художників України та Королівського товариства скульпторів Великої Британії.

За словами скульптора, проведена реконструкція монумента є абсолютно недоречною та призвела до суттєвого спотворення його первісного художнього вигляду.

На думку автора скульптури, додані нові об’єми руйнують архітектурну концепцію, порушують цілісність композиції та грубо порушують авторські права творців. Митці розцінили ці дії як несанкціоноване втручання в авторський задум і направили відкритий лист-протест до очільника Вишгорода з вимогою надати пояснення щодо правових підстав, джерел фінансування та обставин виконання цих робіт.

Олесь Сидорук – відомий український скульптор-монументаліст, член Національної спілки художників України та Королівського товариства скульпторів Великої Британії. Він є автором понад пів сотні монументальних робіт та меморіальних знаків в Україні та за кордоном. Серед його найвідоміших скульптур – пам'ятники князю Святославу Хороброму, Ярославу Мудрому, Петру Сагайдачному та В'ячеславу Липинському в Києві, пам'ятник Любомиру Гузару у Вінниці, відтворений надгробок князя Костянтина Острозького в Успенському соборі Києво-Печерської лаври, а також серія монументів у Литві, Швеції та Німеччині й меморіали українським воїнам і ліквідаторам аварії на ЧАЕС.

Джерело: Олесь Сидорук

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