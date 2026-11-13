У застосунку Повітряна тривога відновили карту руху цілей

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Після кібератаки 1 листопада розробники повністю відновили роботу застосунку та посилили його захист.

Відстежувати рух повітряних цілей на карті тепер можна лише після авторизації через «Дію».

Це обмеження запровадили на вимогу Повітряних сил ЗСУ, щоб доступ до інформації мали лише верифіковані користувачі.

Водночас для отримання сповіщень про тривоги, перегляду укриттів та рівнів небезпеки авторизація не потрібна. За словами розробників, «Дія» лише підтверджує особу користувача й не передає застосунку персональних даних.

Для коректної роботи необхідно вручну оновити застосунок або встановити його повторно.

Команди Ajax Systems і Stfalcon розповіли про обставини кібератаки на систему сповіщень застосунку «Повітряна тривога». Зловмисникам вдалося отримати доступ до робочого місця чергового оператора та розіслати фальшиві повідомлення про небезпеку. Водночас особисті дані мільйонів користувачів залишилися захищеними.

Застосунок «Повітряна тривога» частково відновив роботу після кібератаки, яка сталася ввечері в неділю, 1 листопада. Водночас персональні дані користувачів залишилися захищеними, витоку інформації не зафіксували.

Нагадаємо, загальнодержавна система оповіщення в Україні працює без збоїв.

До цього у Києві застосунок Air Alert поширив неправдиве попередження про радіацію.

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