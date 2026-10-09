Учасник МастерШеф Чернявський не відповідає на повідомлення вже два місяці

Каріна Рябцева, учасниця «МастерШеф-17», розповіла, що вже два місяці не отримує відповідей від В’ячеслава Чернявського. Після цього глядачі почали хвилюватися за чоловіка, який повернувся до лав ЗСУ. Інша учасниця шоу, Валерія Смішко, запевнила, що з ним усе добре, і пояснила, що підтримує зв’язок із його рідними.

Учасниця кулінарного шоу «МастерШеф-17» Каріна Рябцева розповіла, що вже два місяці не може отримати відповіді від свого колеги В’ячеслава Чернявського. Про це вона написала в Instagram і показала їхнє листування. Її повідомлення залишилися без відповіді. За словами Каріни, підписники постійно запитують її про В’ячеслава. Люди хочуть знати, як він і чи все з ним гаразд. Однак Рябцева зізналася, що не має новин, якими могла б поділитися. «Уже два місяці наші переписки мають вигляд, ніби це мій монолог із самою собою», — написала учасниця шоу.

Її допис привернув увагу глядачів, які почали хвилюватися за Чернявського. Адже після участі в проєкті він повернувся до служби у Збройних силах України, тож тривала відсутність відповідей викликала запитання.

Що кажуть колеги Чернявського

На тлі обговорення у Threads з’явився допис глядачки, яка висловила занепокоєння через ситуацію з В’ячеславом. На нього відповіла ще одна учасниця «МастерШеф-17» — Валерія Смішко. Вона коротко запевнила, що з військовим усе добре. «Все з ним добре», — написала Валерія.

Користувачі почали уточнювати, звідки вона має таку інформацію. У відповідь Смішко пояснила, що спілкується з рідними В’ячеслава й дізнається новини від них. Водночас Валерія не змогла пояснити, чому Каріна Рябцева вже два місяці не отримує відповідей на свої повідомлення.

Що відомо про ситуацію зараз

Наразі відомо, що Каріна Рябцева не отримує відповідей від Чернявського у своєму листуванні, а Валерія Смішко стверджує, що з ним усе добре. За її словами, вона підтримує зв’язок із родиною військового. Однак ці повідомлення не дають повної картини ситуації. Рябцева не розповідала, чому В’ячеслав перестав відповідати, а Смішко не уточнила, коли востаннє отримувала новини про нього від рідних.

Важливо також розрізняти відсутність відповіді на особисті повідомлення та офіційне підтвердження зникнення безвісти. Саме по собі мовчання в листуванні не означає, що людина зникла. Тож наразі колеги по «МастерШеф» повідомляють різні деталі про те, як вони отримують інформацію про В’ячеслава. Каріна говорить про тривалу відсутність відповідей, а Валерія запевняє, що з військовим усе добре, посилаючись на спілкування з його рідними. Про це розповіла його колега по "МастерШеф" Каріна Рябцева в Instagram.

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