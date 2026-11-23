0:00 / 0:00

Музиканти гурту «Брати Гадюкіни» отримали чернетку сценарію біографічного фільму «Всьо чотко» про фронтмена Сергія Кузьмінського.

Попередня версія викликала у них зауваження, зокрема щодо того, наскільки достовірно автори передадуть історію музиканта.

Гітарист Ігор Мельничук розповів, що творці стрічки вже показували учасникам гурту акторів, яких розглядають на головну роль. Водночас музиканти не хочуть надмірно втручатися в роботу режисера та продюсера, хоча планують стежити за ключовими деталями сюжету.

Клавішник Павло Крахмальов наголосив, що для колективу принципово важливо не спотворити образ Кузьмінського, правдиво показати його родину та історію гурту. Музиканти вважають, що саме «Брати Гадюкіни» були важливою частиною життя артиста та його творчої спадщини.

Байопік «Всьо чотко» має вийти у 2027 році. Основою для фільму стала однойменна біографічна книга Юрія Рокецького про Сергія Кузьмінського та гурт «Брати Гадюкіни».

Джерело: Главком.

Стрічку Тіні забутих предків, створену понад 60 років тому, випустили у форматі 4K UHD та на Blu-ray з новими англійськими субтитрами. Вступ до спеціального видання записав американський режисер Мартін Скорсезе.

Український фільм На драйві переміг на міжнародній кінопремії в США.

Кінопреса високо оцінила фільм Фінчера про Кліффа Бута.

Читай нас у