UCSC MRKTNG AWARDS 2026. Нагородження ТРЦ, найкращі кейси та зустріч ринку. Як долучитися?

Професійна спільнота торговельної нерухомості та ритейлу готується до однієї з головних галузевих подій осені. 12 листопада відбудеться UCSC MRKTNG AWARDS 2026 — друга церемонія професійної премії Української Ради Торговельних Центрів, яка відзначає найкращі маркетингові кейси українських ТРЦ.

UCSC MRKTNG AWARDS— професійна маркетингова премія Української Ради Торговельних Центрів, яка відзначає найкращі маркетингові проєкти та кампанії українських ТРЦ. У 2026 році премія проводиться вдруге. Цього року на конкурс подали 38 кейсів від ТРЦ з усієї країни.

Нагороди вручать у чотирьох номінаціях:

Corporate Social Responsibility — соціально відповідальні кампанії та проєкти ТРЦ.

Tactical Activation — маркетингові активності, спрямовані на залучення відвідувачів і збільшення товарообігу.

Best Social Media Campaign — кампанії в соціальних мережах.

Creative of the Year — найкращі візуальні креативи та рекламні рішення.

Оцінюванням займається незалежне журі з українських та європейських експертів у сферах маркетингу, ритейлу й девелопменту. Кожен кейс розглядають окремо за визначеними критеріями, а максимальна оцінка становить 50 балів. За результатами голосування учасники можуть отримати нагороди Gold, Silver або Bronze.

Партнерську підтримку UCSC MRKTNG AWARDS 2026 забезпечують ParkSystem та «Вісен Україна».

Цьогорічна локація — BarmanDictat

Організатори зберігають традицію проводити церемонію в атмосфері культових закладів столиці. Цього разу зустріч відбудеться у BarmanDictat за адресою: вул. Хрещатик, 44Б. Реєстрація гостей розпочнеться о 17:00.

Що чекає гостей заходу?

Вечір поєднає нагородження, презентацію робіт-переможців і розважальну частину. Зокрема, гості зможуть долучитися до:

церемонії вручення нагород UCSC MRKTNG AWARDS 2026;

відеопрезентацій кейсів-переможців;

фуршету;

шоу-програми;

нетворкінгу з представниками торговельних центрів, девелоперських компаній і ритейлу.

«Український ринок торговельної нерухомості продовжує працювати й розвиватися, попри всі виклики. За кожним успішним проєктом стоять люди, їхні ідеї та щоденна робота. Тому важливо збиратися, підтримувати одне одного й показувати, чого нам вдається досягати. Запрошую колег провести цей вечір разом і відзначити найкращі здобутки індустрії», — коментує Максим Гаврюшин, голова Української Ради Торгових Центрів.

Як долучитися?

Долучитися до церемонії можуть представники ринку торговельної нерухомості та ритейлу. Вартість участі становить:

5 000 грн — для членів Української Ради Торговельних Центрів;

10 000 грн — для інших учасників ринку.

Організатори звертають увагу, що кількість місць обмежена, тому рекомендують заздалегідь подбати про придбання квитків. Зареєструватися можна за посиланням.

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