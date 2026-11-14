Україна передає Інтерполу дані про викрадені Росією культурні цінності
Україна надає Інтерполу інформацію про культурні цінності, незаконно вивезені Росією, щоб сприяти їх міжнародному розшуку та поверненню. Про це 14 листопада повідомила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики — міністерка культури України Тетяна Бережна.
Бережна повідомила, що Росія вивозить музейні колекції з тимчасово захоплених територій України, проводить незаконні археологічні розкопки та намагається видавати українську спадщину за власну.
У Міжнародний день боротьби з незаконним обігом культурних цінностей, який відзначається щорічно 14 листопада, Бережна нагадала про масштаби російських злочинів.
За її словами, в Міністерстві культури України працюють над тим, щоб кожна викрадена Росією культурна цінність повернулася в Україну.
«Для цього ми розвиваємо систему цифрового обліку музейних колекцій, документуємо злочини, передаємо інформацію для міжнародного розшуку до INTERPOL та співпрацюємо з партнерами, які допомагають Україні захищати свою спадщину», — повідомила Бережна.
Вона зауважила, що кожна викрадена культурна цінність має повернутися в Україну. А Росія неодмінно понесе відповідальність за злочини проти нашої культури.
Також Бережна висловила подяку Прем'єр-міністру України Сергію Корецькому за увагу до цього питання і підтримку.
Нагадаємо, РФ викрала понад 35 тисяч музейних експонатів.
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