Україна передає Інтерполу дані про викрадені Росією культурні цінності

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Україна надає Інтерполу інформацію про культурні цінності, незаконно вивезені Росією, щоб сприяти їх міжнародному розшуку та поверненню. Про це 14 листопада повідомила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики — міністерка культури України Тетяна Бережна.

Бережна повідомила, що Росія вивозить музейні колекції з тимчасово захоплених територій України, проводить незаконні археологічні розкопки та намагається видавати українську спадщину за власну.

У Міжнародний день боротьби з незаконним обігом культурних цінностей, який відзначається щорічно 14 листопада, Бережна нагадала про масштаби російських злочинів.

За її словами, в Міністерстві культури України працюють над тим, щоб кожна викрадена Росією культурна цінність повернулася в Україну.

«Для цього ми розвиваємо систему цифрового обліку музейних колекцій, документуємо злочини, передаємо інформацію для міжнародного розшуку до INTERPOL та співпрацюємо з партнерами, які допомагають Україні захищати свою спадщину», — повідомила Бережна.

Вона зауважила, що кожна викрадена культурна цінність має повернутися в Україну. А Росія неодмінно понесе відповідальність за злочини проти нашої культури.

Також Бережна висловила подяку Прем'єр-міністру України Сергію Корецькому за увагу до цього питання і підтримку.

Нагадаємо, РФ викрала понад 35 тисяч музейних експонатів.

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