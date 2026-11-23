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75-й конкурс «Міс Всесвіт — 2026»проходить із 21 до 24 листопада в місті Сан-Хуан у Пуерто-Рико на арені Coliseo de Puerto Rico.

22 листопада представниця України Анна Ніконова взяла участь у шоу національних костюмів. На міжнародній сцені вона з'явилася в образі «Золота пектораль», який передає важливі символи української культури, зокрема силу родинної пам'яті та національну спадщину.

Основою для створення вбрання стала скіфська пектораль — унікальна мистецька пам'ятка, знайдена 1971 року в кургані Товста Могила на території України.

Фотографії Анни Ніконової в ефектному костюмі опублікували на сторінці «Міс Всесвіт Україна» в Instagram. Образ викликав жваву реакцію та захоплення аудиторії.

У серці національного костюма українки лежить переосмислена скіфська пектораль. Її створили як символічну мапу України, де морські мотиви уособлюють Південь і український Крим, пшениця, коні та квіти – родючість і життєву силу української землі, а дерева й фігурки тварин – природу Півночі.

Образ дорогоцінної пекторалі втілено завдяки тисячі деталей ручної роботи, металевим елементам, бурштину та перлинам, які сяють на чорному оксамиті. Фінальних штрихів вбранню Анни Ніконової додають тіара, шифонова фата й стріляні гільзи на рукавах, що нагадують про сучасну боротьбу України за свободу.

Варто зауважити, що цей національний костюм має особливе значення для української учасниці Miss Universe 2026. Справа в тому, що бабуся Анни Ніконової – Олена Волковинська – більшу частину життя обіймала посаду старшого наукового співробітника фонду Музею історичних коштовностей України, де зберігається пектораль. У дитинстві дівчина мріяла приміряти скіфський скарб і зрештою це бажання втілили дизайнер Василь Католик і команда Catolic Atelier. Про це повідомляє Ukrainian People Magazine. Відео: Українка вразила на Міс Всесвіт розкішною сукнею від GASANOVA

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