Українська мова втрачає частку переглядів у дитячому сегменті YouTube

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Українська мова поступово зміцнює позиції на YouTube, однак у дитячому сегменті за останні два роки її частка скоротилася. Це єдина з 15 тематичних категорій платформи, де зафіксували таку тенденцію. На загальні показники вплинув популярний російськомовний канал, водночас українські дитячі автори продовжують збільшувати свою аудиторію.

Про це свідчать результати аналізу агенції TD Hub, проведеного на основі переглядів 1137 найбільших українських YouTube-каналів у 15 тематичних нішах. Дослідження охоплює 2024 і 2025 роки, а також період із січня до вересня 2026 року.

Загалом українська мова зміцнює позиції на платформі. Якщо у 2024 році на україномовні канали припадало 55% переглядів серед українських авторів, то у 2026 – вже 62%. Частка української зросла у 14 із 15 досліджених категорій.

Найбільший прогрес зафіксували у DIY-контенті, науково-освітніх і суспільних темах. Українською також виходить більшість переглядів у категоріях спорту, музики, військової тематики та дитячого контенту – від 83% до 97%.

Водночас саме дитячий YouTube став єдиною нішею, де частка української мови не збільшилася, а скоротилася. За даними дослідників, на це вплинув популярний російськомовний канал Little Candy. При цьому україномовні дитячі канали не втрачають аудиторії та продовжують зростати. Тобто йдеться не про загальний спад українського дитячого контенту, а про зміну співвідношення переглядів між мовними сегментами.

Дослідники також звертають увагу на обмеження вибірки: до аналізу не включали канали з Росії, зокрема ті, що публікують відео українською та російською мовами. Тому реальна частка російської в дитячому сегменті YouTube може бути ще вищою.

Загальна тенденція залишається позитивною для української мови. За два роки україномовні канали додали близько 5,2 млрд переглядів на рік, тоді як російськомовні втратили 3,3 млрд. Проте дитячий контент поки що залишається єдиною категорією, де ця тенденція не спрацювала.

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