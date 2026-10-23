Українська спринтерка Діана Гончаренко вийшла заміж за рекордсмена України

Про одруження Діани Гончаренко та Олександра Погорілка стало відомо після того, як спортсмени опублікували спільні фотографії у своїх соцмережах. Кадрами з весілля вони поділилися в Instagram, підписавши їх: «Наш особливий день». Пара не приховувала своїх стосунків. Закохані регулярно публікували спільні фото, тож їхні підписники могли стежити за розвитком їхньої історії.

Ще в червні 2026 року Діана показувала світлини з дівич-вечора. Тоді стало зрозуміло, що пара готується до весілля. Однак точну дату церемонії спортсмени не розголошували. Весілля відбулося наприкінці серпня. Після святкування молодята вирішили поділитися світлинами з підписниками.

Що відомо про Діану Гончаренко

Діані Гончаренко 22 роки. Вона родом із Сум і виступає в бігу на короткі дистанції — 60 і 100 метрів. Спортсменка неодноразово ставала чемпіонкою України в цих дисциплінах.

До легкої атлетики Діана займалася акробатикою. Згодом вона зосередилася на спринті й почала виступати на національних та міжнародних змаганнях. У її спортивному доробку є участь у Європейських іграх і чемпіонаті Європи серед юніорів. Гончаренко продовжує представляти Україну в легкоатлетичних дисциплінах.

Олександр Погорілко — рекордсмен України

Олександру Погорілку 26 років. Він спеціалізується на бігу на 400 метрів і виступає за національну збірну України. У 2025 році легкоатлет встановив рекорд України на цій дистанції. Він подолав 400 метрів за 44,81 секунди.

Погорілко належить до провідних українських бігунів на своїй дистанції та представляє країну на міжнародних стартах. Тепер спортсмени поєднали особисте життя зі спільним захопленням легкою атлетикою. Їхнє весілля стало ще однією радісною подією в українській спортивній спільноті.

Нещодавно одружився й Михайло Кохан

Діана Гончаренко та Олександр Погорілко — не єдина спортивна пара, яка нещодавно відсвяткувала весілля. Раніше одружився український метальник молота Михайло Кохан, який здобув бронзову медаль на Олімпійських іграх. Його обраницею стала Анна, яка на шість років старша за спортсмена. Про одруження Кохана також повідомляли українські спортивні медіа. Світлини молодята опублікували в Instagram.