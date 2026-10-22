Українські артисти масово переносять концерти у Палаці спорту в Києві

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Українські виконавці один за одним скасовують або переносять концерти у столичному Палаці спорту. До них приєдналася й співачка Альона Омаргалієва, яка повідомила про перенесення свого шоу.

Співачка Альона Омаргалієва мала зіграти великий концерт у Палаці спорту 7 листопада. Однак 22 жовтня зірка повідомила про скасування виступу. Шоу перенесли на травень 2027 року.

«На жаль, через безпекову ситуацію, постійні обстріли та обмеження, які діють у Києві, ми змушені перенести наші концерти на наступний рік. Зараз безпека – це найголовніший пріоритет, і ми маємо відповідально ставитися до цих обставин», – зазначила виконавиця.

Співачка Анна Трінчер 21 жовтня також повідомила про скасування свого великого концерту в Палаці спорту через постійні атаки РФ. Концерт Анни Трінчер мав відбутися вже 20 листопада, однак через безпекову ситуацію в Києві команда зірки отримала офіційну відмову від КМДА.

«Я прекрасно розумію, що зібрати 10 тисяч людей в одному приміщенні в Києві, який постійно під тривогами, неможливо. Я не можу собі це дозволити і буду за це переживати, і взяти на себе таку відповідальність, тому що ваша безпека понад усе», – висловилася зірка.

У вересні співачка Тіна Кароль теж скасувала свій концерт у Палаці спорту. Однак про перенесення шоу зірка не повідомляла. Вона зазначила, що глядачі можуть повернути грощі за квитки, або обміняти на інші її концерти. Виступ мав відбутися у Палаці спорту 19 вересня.

Причиною скасування концерту стали постійні атаки на Київ. Артистка пояснила, що не може наражати свою команду на небезпеку та змушувати людей працювати під час тривог. Тож підготовку до концерту зупинили. «300 людей живуть цим шоу з червня. Я не маю права зібрати їх на два тижні під сиреною, яка не вмовкає. І не маю права посадити вас у коло, в якому не можу гарантувати ані шоу, ані безпеки», – пояснила зірка.

У жовтні Тіна Кароль знову була вимушена вносити корективи у свій концертний графік. Зірка мала виступити 16 жовтня у Волинському обласному академічному музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка. Вже зі сцени співачка записала відео для соцмереж, де повідомила про перенесення концерту на 28 жовтня.

Напередодні відбулася ще одна хвиля скасуваних концертів. Зокрема, такі зірки, як Позитив, Віталій Козловський, Melovin та інші скасували свої шоу через постійні російські атаки на Київ та рішення Ради оборони міста про тимчасові обмеження на проведення масових заходів у зв'язку з погіршенням безпекової ситуації.

До слова, у столиці запровадили тимчасові обмеження на проведення масових заходів у зв'язку з погіршенням безпекової ситуації. Згідно з рішенням Ради оборони міста, під заборону підпадають усі розважальні та фізкультурно-спортивні заходи.

Джерело: Віталій Кличко

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