Українські кінотеатри опинилися на межі закриття через збитки

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Українські кінотеатри переживають кризу: відвідуваність упала до 10–15% від довоєнного рівня, а більшість мереж працює зі збитками та накопичує борги. Якщо ситуація не зміниться, частина закладів може припинити роботу вже за кілька місяців.

Про це заявила керівниця Союзу кінотеатрів України та генеральна директорка мережі «Планета Кіно» Наталія Байдан.

За її словами, після початку повномасштабної війни відвідуваність «Планети Кіно» скоротилася на 60–70%, а тривалі повітряні тривоги спричинили подальше падіння. Кінотеатри не можуть покривати основні витрати на зарплати, оренду та комунальні послуги.

Найскладніша ситуація у великих містах. У вересні через повітряні тривоги не відбулося близько 90% сеансів у Харкові, 80% — у Дніпрі, 60% — у Києві. У Львові та інших західних регіонах втрати становили близько 30%.

Представники галузі попереджають, що найближчим часом кінотеатри можуть почати банкрутувати й закриватися. Особливо вразливими є заклади в невеликих містах, де можливості компенсувати збитки обмежені.

Джерело: Союз кінотеатрів України (UCSC)

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