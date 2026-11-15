Український фільм На драйві переміг на міжнародній кінопремії в США

Українська стрічка «На драйві» здобула міжнародну нагороду на International Motor Film Awards 2026 у Лос-Анджелесі. Фільм переміг у номінації «Найкращий ігровий повнометражний фільм». Церемонія нагородження відбулася 14 листопада в Petersen Automotive Museum.

International Motor Film Awards — міжнародна премія, яка відзначає найкращі роботи у сфері автомобільного кіно. Її часто називають «Оскаром автомобільного світу». Серед попередніх лауреатів премії — творці відомих голлівудських стрічок. Зокрема, нагороду отримувала команда фільму «Місія нездійсненна: Фолаут» із Томом Крузом.

Для української команди перемога стала важливим визнанням роботи на міжнародному рівні. Продюсерка стрічки Альона Тимошенко наголосила, що особливе значення ця нагорода має саме зараз, коли Україна продовжує боротися за своє майбутнє. «Для нас це не просто міжнародна нагорода. Це доказ того, що українське кіно може бути конкурентним на світовому рівні. Особливо зараз, коли наша країна бореться за своє майбутнє, надзвичайно важливо, щоб українські історії бачили, чули та визнавали у світі», — зазначила вона.

За словами продюсерки, команда хотіла розповісти історію молодих людей, які навіть під час війни не відмовляються від своїх мрій, почуттів і бажання жити повноцінним життям. «Ми зняли фільм про молодь, яка продовжує жити, мріяти й любити навіть під час війни. І сьогодні ця історія перемогла в Голлівуді», — додала Альона Тимошенко.

Сюжет «На драйві» розгортається у прифронтовому Харкові. Головні герої — молоді люди, для яких вуличні перегони стають не просто розвагою, а можливістю хоча б на деякий час відчути свободу та адреналін. На тлі війни вони намагаються зберегти звичні для молодості бажання, дружбу, кохання та прагнення до пригод. Автомобілі й перегони стають частиною їхнього життя, у якому небезпека існує не лише на дорогах, а й за межами міста.

Перемога на International Motor Film Awards 2026 стала ще одним міжнародним визнанням українського кінематографа та історій, які українські режисери й продюсери розповідають світові. Про це повідомила команда фільму.

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