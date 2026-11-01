В Амстердамі відкрили Art Zoo, де відвідувачі ходять за ґратами — Taipei Times

В Амстердамі відкрили музей Art Zoo із сотнями збережених тварин, кісток і ботанічних композицій. Виставкові кімнати в будинку на каналі XVII століття огородили темними металевими ґратами: за задумом авторів, у клітках перебувають відвідувачі, а не тварини. Про це повідомляє Taipei Times.

Експонати та інсталяції

Над входом до музею підвішено таксидермічного крокодила завдовжки 3,66 метра з розкритою пащею. Серед інших об’єктів — композиції з кісток, підсвічені тюльпани в аптекарських банках, колекція гротескних риб, гепард у ніші та казуар.

Біля одного з проходів японський гігантський краб-павук простягає ноги завдовжки 1,83 метра, поруч розміщені кістки ніг мастодонта, що майже сягають стелі. На відміну від природничих музеїв, де тварин показують у позах, властивих дикій природі, Art Zoo додає експонатам драматичного характеру.

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Музей створили нідерландські художники Яап Сінке та Феррі ван Тонгерен. Вони надихалися вундеркамерами — кабінетами дивовиж, які заможні європейці збирали у XVI–XVII століттях для демонстрації предметів із природного світу. За словами ван Тонгерена, автори прагнуть розповідати історії за допомогою тварин і надавати їм виразності.

Походження колекції

За словами Сінке, жодну тварину для колекції не забрали з дикої природи. Експонати походять переважно з європейських зоопарків, де тварини померли природною смертю. Художник зазначив, що оформлення документів для отримання таких зразків може бути складним.

Сінке та ван Тонгерен називають себе мистецьким тріо, зараховуючи до нього натураліста Чарльза Дарвіна. У музеї є настінна композиція з бюстами Дарвіна, а сама будівля раніше була Біблійним музеєм. Під крокодилом також виставлено дженні ханіверів — рештки скатів, які моряки XVI століття переробляли на подоби морських чудовиськ і видавали за справжніх істот.

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