В Австралії помер художник Говард Стір у віці 79 років — ABC News Australia

У Брокен-Гіллі в Австралії у віці 79 років помер художник Говард Вільям Стір, відомий як «художник літаючих лікарів» через багаторічну підтримку Royal Flying Doctor Service. Він помер 20 жовтня, повідомляє ABC News Australia.

Підтримка Royal Flying Doctor Service

Стір народився у Брокен-Гіллі 1947 року та прожив у цьому місті все життя. Він почав займатися мистецтвом повний робочий день після того, як під час роботи в міському громадському центрі Брокен-Гілла втратив кінчики пальців на лівій руці. Допомога й догляд, надані йому Royal Flying Doctor Service, стали початком його багаторічного збору коштів для служби.

У багатьох роботах митця з’являлися лікарі в чорних костюмах із крилами. Стір передавав картини на благодійні заходи Royal Flying Doctor Service, а також розписував авіаційні пропелери, за які на аукціонах платили тисячі доларів. У центрі Outback Heritage Experience у Брокен-Гіллі й надалі продають магніти, листівки, оригінальні принти та картини з його роботами.

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Творчість і благодійність

Художник товаришував і навчався у Про Гарта та Г’ю Шульца — митців із групи Brushmen of the Bush. Його полотна розповідали про життя в австралійському аутбеку, вирізнялися гумором і часом порушували теми чоловічого здоров’я. Картина Стіра The Flying Doctor висіла в парламентських кабінетах Сюзан Лей після того, як він подарував їй роботу, коли вона обіймала посаду міністерки охорони здоров’я.

Щороку Стір віддавав на благодійність від 15 до 20 картин, підтримуючи, зокрема, Make-A-Wish Foundation, Kidney Health Australia та Prostate Cancer Foundation of Australia. Приватна сімейна похоронна служба відбулася в Аделаїді. У нього залишилися дружина Ліннетт, сини Енді та Джей, четверо онуків і п’ятеро правнуків.

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