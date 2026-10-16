В Єрусалимі знайшли стародавню дорогу, якою Ісус міг іти на Голгофу — Daily Mail

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Археологи під час розкопок на території Храму Гробу Господнього в Єрусалимі виявили ділянку стародавньої дороги, якою, за однією з версій, близько 2000 років тому міг пройти Ісус Христос дорогою до місця розп’яття — Голгофи.

Храм Гробу Господнього було збудовано з ініціативи римського імператора Костянтина та освячено у 335 році н. е., тобто через 300 років після смерті Ісуса, який, як вважається, помер приблизно у 33 році н. е. Згідно з християнським віровченням, ця церква стоїть на місці, де був розп’ятий, похований, а потім воскрес Ісус Христос.

Археологи з Італії під час розкопок виявили на території Храму Гробу Господнього ділянку широкої дороги, вимощеної каменем, яка датується I століттям нашої ери. Збережена ділянка дороги має розміри приблизно 3 на 3,6 метра. Передбачається, що ця дорога вела вгору, у південно-західному напрямку, а саме до Голгофи, місця розп'яття Ісуса.

Дорога датується періодом, що передував масштабній перебудові Єрусалима римським імператором Адріаном у II столітті. Це дає підстави припустити, що дорога існувала й використовувалася ще за життя Ісуса.

Дослідники також розглядають версію, згідно з якою дорога могла слугувати для транспортування будівельних матеріалів, але її конструкція свідчить про те, що завантаженим возам було б складно їхати нею.

Франческа Романа Стасолла з Римського університету "Сапієнца", керівниця розкопок, каже, що поки що це лише гіпотеза, але є ймовірність того, що ця дорога вела до Голгофи, тобто до місця публічних страт у Єрусалимі, який перебував під владою римлян. Згідно з Біблією, Ісус був розп’ятий на Голгофі.

У Стародавньому Римі страти були публічними видовищами, тому до місця їхнього проведення мала вести дорога, здатна вмістити багато людей.

Хоча в стародавніх джерелах згадуються масові розп'яття в околицях Єрусалима, археологам поки що не вдалося точно встановити, де саме розташовувалося місце для публічних страт.

Джерело: Daily Mail

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