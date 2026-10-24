В Ірландії помер музикант Донал Ланні, співзасновник Planxty — The Guardian

В Ірландії у віці 79 років помер виконавець традиційної музики, мультиінструменталіст і продюсер Донал Ланні. Він помер від раку вранці у п’ятницю після нетривалого перебування в лікарні Святого Джеймса в Дубліні, повідомляє The Guardian.

Музична кар’єра

Ланні здобув популярність у складі гурту Rakes of Kildare, де виступав разом із Крісті Муром і його братом Френком. Згодом він став одним із засновників Planxty, а також грав у гуртах Moving Hearts, The Bothy Band і Coolfin. Музикант гастролював у різних країнах світу.

Ланні народився в місті Талламор у графстві Оффалі. Найбільше його знали як виконавця на бузукі, хоча він володів кількома музичними інструментами. Його також називали важливою постаттю у відродженні ірландської традиційної музики. На лейблі Mulligan Records він продюсував 17 альбомів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Реакція в Ірландії

Президентка Ірландії Кетрін Конноллі висловила співчуття родині, друзям і музичним соратникам Ланні. Вона зазначила, що музикант і продюсер був причетний до багатьох найвпливовіших подій в ірландській музиці за останні 60 років, а також наголосила на його ролі у впровадженні бузукі в ірландську музику.

Ланні був членом об’єднання митців Aosdána. У 2025 році він отримав нагороду за життєві досягнення на Irish Folk Awards від RTÉ Radio 1. Прем’єр-міністр Ірландії Мікел Мартін назвав музиканта визначною постаттю ірландської музики як виконавця, автора пісень і продюсера. Очільниця Sinn Féin Мері Лу Макдональд заявила, що Ланні допоміг сформувати звучання ірландської музики для кількох поколінь.

Читай нас у