В Іспанії знайшли римський табір часів Кантабрійських воєн — Live Science

На півночі Іспанії археологи виявили укріплений римський військовий табір, який використовували під час Кантабрійських воєн у I столітті до н. е. Поруч також знайшли свідчення масштабної пожежі, що знищила більшу частину доримського поселення кантабрів, зокрема два храми, повідомляє Live Science.

Табір поблизу поселення кантабрів

Табір розкопали цього року приблизно за 500 метрів від поселення залізної доби, де жили кантабри — група кельтських племен Кантабрійських гір на території сучасної північної Іспанії. Укріплення складалося із земляного насипу завширшки близько 12 метрів, оточеного кам'яною стіною завтовшки приблизно 1,5 метра.

Серед добре збережених знахідок є фрагменти металевої зброї та невеликі залізні цвяхи для підошов військових сандалій римських солдатів. Такі цвяхи забезпечували краще зчеплення на кам'янистій і багнистій місцевості. Дослідники вважають, що знахідки свідчать про підготовку римського війська до нападу на громаду залізної доби.

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Версія про навмисний підпал

Кантабри близько десяти років чинили опір римському пануванню, однак у 19 році до н. е. були підкорені військом під командуванням імператора Августа. Кантабрійські війни завершили місцевий контроль над цією територією, після чого Іберійський півострів перейшов під контроль Римської імперії.

Співкерівник розкопок, археолог Університету Леона Едуардо Гонсалес Гомес де Агуеро припустив, що римляни могли навмисно спричинити пожежу в поселенні під час завоювання. Водночас науковці ще встановлюють хронологію фінального нападу та з'ясовують, чи було поселення зруйноване внаслідок однієї події, чи це відбувалося поступово.

Раніше інша дослідницька група виявила 66 римських таборів у північній Іспанії. Нове відкриття, за оцінкою археологів, допомагає визначити масштаб і розташування римських операцій на Кантабрійському схилі Леона.

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