В Італії музею біля Парми повернули три викрадені твори — Asharq Al-Awsat

В Італії карабінери у серпні знайшли три викрадені твори Сезанна, Ренуара та Матісса з музею Fondazione Magnani Rocca поблизу Парми. Роботи виявили в картонній коробці, захованій у квартирі. П’ятьох громадян Молдови заарештували у зв’язку зі справою, а згодом твори повернули музею, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Обставини пограбування

Пограбування сталося вночі 22 березня. Двоє чоловіків із налобними ліхтарями проникли до музею через зламане вікно та зняли твори зі стін. Вартість викраденого оцінювали приблизно у 9 млн євро.

За три хвилини нападники передали роботи спільнику та втекли. Біля головних воріт четвертий чоловік після спрацювання сигналізації розпилив вогнегасник, відволікши наглядача. Директор фонду, який управляє музеєм, Стефано Роффі сказав, що під час нападу сталося все, що могло піти не так.

За словами слідчих, перехоплені розмови свідчили про безуспішні спроби підозрюваних знайти покупців у Східній Європі та Росії. Після повернення робіт музей організував святкування, яке Роффі назвав поверненням додому.

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Безпека малих музеїв

Пограбування поблизу Парми стало одним із серії випадків у Франції, Італії та Іспанії після торішньої крадіжки в Луврі. Дослідник злочинів проти культурної спадщини Марк Бальсельс назвав це «ефектом Лувру»: невеликі музеї в містечках і сільській місцевості часто мають менше ресурсів для захисту колекцій.

За даними Міністерства культури Франції, у 2024 році лише кожна четверта культурна установа країни мала план реагування на надзвичайні ситуації та запобігання ризикам, а майже половина не мала відеоспостереження. Французьке міністерство оголосило план безпеки з 33 пунктів і фінансуванням 30 млн євро на три роки для місцевих музеїв.

В Італії діє понад 4 400 музеїв і подібних установ. Підрозділ карабінерів із захисту культурної спадщини зафіксував 17 крадіжок в італійських музеях і галереях у 2025 році проти 14 роком раніше. Після пограбування музей біля Парми запровадив цілодобову охорону, яку фінансує місцевий консорціум виробників сиру.

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