В Італії помер режисер еротичного кіно Тінто Брасс у віці 93 років — ANSA English

У Римі у віці 93 років помер італійський режисер Тінто Брасс, відомий насамперед роботами в жанрі еротичного кіно. Про смерть режисера вранці 4 листопада його дружина Катерина Варці та діти Боніфачо і Беатріче повідомили ANSA. Похорон відбудеться у строго приватному форматі.

Від авангарду до еротичного кіно

Тінто Брасс, справжнє ім’я якого Джованні Брасс, народився 26 березня 1933 року в Мілані. Після здобуття юридичної освіти він у 1950-х роках переїхав до Парижа, де працював архівістом у Французькій сінематеці та був асистентом режисерів Альберто Кавальканті й Йоріса Івенса.

Повернувшись до Італії, 1959 року Брасс працював асистентом Роберто Росселліні над стрічками India та General Della Rovere. Його режисерським дебютом 1963 року став фільм Chi lavora è perduto — критика відчуженої праці, яка привернула увагу цензорів.

У 1960-х і 1970-х роках Брасс зняв низку авангардних фільмів різних жанрів. Серед його робіт того періоду — Col cuore in gola, L’urlo, Nerosubianco та La vacanza. Стрічка La vacanza з Ванессою Редгрейв і Франко Неро отримала приз журі Венеційського кінофестивалю 1971 року.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Найвідоміші роботи

Найбільше Брасс відомий пізнішими еротичними стрічками La chiave, Così fan tutte, Paprika, Monella та Trasgredire. У його фільмах знімалися Серена Гранді, Дебора Капріольйо, Франческа Деллера, Анна Амміраті, Анна Галєна та Клаудія Колл.

До фільмографії режисера також належать Salon Kitty, Caligula, Miranda, Capriccio, L’uomo che guarda, Fermo posta Tinto Brass, Senso ’45 і Fallo!. Останньою його роботою стала стрічка Monamour, знята 2005 року; це був перший фільм Брасса, створений у цифровому форматі.

Після інсульту 2010 року режисер пересувався на кріслі колісному. На нещодавньому Венеційському кінофестивалі Катерина Варці зачитала його звернення перед світовою прем’єрою відреставрованої у форматі 4K версії Col cuore in gola.

Читай нас у