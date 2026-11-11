В Італії випустили фотокнигу про котів, які живуть серед руїн Помпеїв

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В Італії презентували фотокнигу, присвячену котам, які оселилися серед руїн стародавнього міста Помпеї. Тварини давно стали улюбленцями туристів, які щороку роблять тисячі світлин пухнастих мешканців археологічного комплексу.

Видання під назвою «Коти Помпеїв» побачило світ у видавництві Giunti Editore у співпраці з Археологічним парком Помпеїв.

Основою видання стали фотографії археологині та фотографки Сільвії Вакки, які вона передала парку. На світлинах зображені коти, які гуляють стародавніми римськими вулицями, відпочивають у садах і серед руїн будинків. Більшість кадрів зроблено в години, коли на території комплексу майже немає відвідувачів.

Загалом в Археологічному парку Помпеїв мешкає від 40 до 50 котів. За тваринами постійно доглядають, а їхнє перебування на території комплексу організоване так, щоб не загрожувати збереженню історичних пам’яток і безпеці туристів.

Парк також співпрацює з благодійною організацією Archeogatti Onlus, яка допомагає забезпечувати котів їжею, проводить стерилізацію та ветеринарні огляди. Для деяких тварин шукають нових господарів. Крім того, на території встановили камери відеоспостереження, щоб запобігти випадкам, коли люди залишають там домашніх улюбленців.

Коти вже багато років є невіддільною частиною Помпеїв і привертають увагу туристів з усього світу. Водночас археологи продовжують досліджувати, яку роль ці тварини відігравали в житті мешканців стародавнього міста.

Фотокнига показує повсякденне життя котів серед історичних пам’яток, які входять до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Джерело: Euronews

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