В Україні окупантами пошкоджено 2185 об’єктів культурної спадщини – Мінкульт

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Міністерство культури України повідомило, що станом на кінець жовтня внаслідок збройної агресії рф в Україні пошкоджено 2185 об’єктів культурної спадщини та 2686 закладів культури.

За даними відомства, 48 пам’яток зруйновано повністю, зокрема 199 пошкоджених об’єктів мають національне значення, 1781 — місцеве, а 205 є щойно виявленими.

Найбільших руйнувань культурна інфраструктура зазнала в Донецькій, Харківській, Херсонській областях та в Києві. Віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики — міністерка культури Тетяна Бережна наголосила на необхідності термінових консерваційних робіт перед зимовим періодом, а також зазначила, що у жовтні нових пошкоджень зазнали об’єкти в буферній зоні Світової спадщини ЮНЕСКО в Одесі.

Джерело: Міністерство культури України.

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