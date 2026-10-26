В Україні стартував Національний тест із медіаграмотності — як долучитися

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26 жовтня в Україні розпочалося проходження Національного тесту з медіаграмотності, який дає змогу перевірити свої навички роботи з інформацією.

«Росія активно використовує дезінформацію як інструмент війни проти України. Водночас розвиток штучного інтелекту створює нові виклики: підроблені відео, голоси та зображення стає дедалі складніше розпізнавати. Саме тому медіаграмотність — необхідна навичка для кожного. Національний тест допомагає перевірити, наскільки добре ми вміємо аналізувати інформацію, розпізнавати маніпуляції та захищати себе в цифровому середовищі. Запрошую всіх долучитися й перевірити власні знання», — зазначила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики — міністерка культури Тетяна Бережна.

Цьогоріч команда Міністерства культури України розробила тест із п’яти тематичних блоків: достовірність та вплив інформації, соціальні мережі, відповідальна та етична медіаповедінка, фактчекінг, кібергігієна та безпека в мережі.

Учасникам запропонують знайти правильні рішення у знайомих життєвих ситуаціях. Наприклад, як діяти, якщо в месенджері поширюють термінове повідомлення про евакуацію, знайомий надсилає підозріле відео, у соцмережах з’являється емоційний збір коштів або хтось пропонує перейти за посиланням для отримання грошової допомоги.

Окрему увагу приділили штучному інтелекту, дипфейкам, захисту персональних даних та інформаційній безпеці під час війни. Запитання допомагають зрозуміти, як перевіряти контент, розпізнавати шахрайські схеми та відповідально поширювати інформацію.

Кожне запитання має чотири варіанти відповіді. Пояснення до завдань допомагають учасникам розібратися у правильних рішеннях і поширених помилках. Таким чином, тест дає можливість одночасно перевірити знання та вдосконалити навички.

Одразу після проходження учасники отримають результат із діаграмою та оцінкою своїх компетенцій. Залежно від кількості правильних відповідей можна отримати один із чотирьох рівнів: «Новачок», «Початківець», «Майже гуру» або «Гуру».

Також учасники зможуть завантажити сертифікат, поділитися результатом у соціальних мережах і переглянути його в особистому кабінеті «Моя освіта».

Як пройти тест?

Перейти на платформу Дія.Освіта. Зареєструватися або увійти до свого облікового запису. Пройти 25 запитань та отримати результат.

Про це повідомляє Міністерство культури.

Нагадаємо, що В Україні готують нову стратегію розвитку медіаграмотності до 2030 року.

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