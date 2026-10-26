В Ужгороді відкрили мініскульптуру на честь 100-річчя чеського лялькового героя Гурвінека

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В Ужгороді на паркані ліцею № 3 в історичному мікрорайоні Малий Ґалаґов встановили мініскульптуру відомому чеському ляльковому персонажу Гурвінеку. Подію присвятили 100-річному ювілею анімаційного героя, а виготовлений арт-об'єкт став 84-ю мініскульптурою в місті.

Автором композиції виступив скульптор Роман Мурник, а в урочистому відкритті взяв участь посол Чехії в Україні Любош Веселий. Гурвінек разом із батьком Спейблом з 1930 року були головними персонажами першого професійного лялькового театру у світі, створеного майстром Йосефом Скупою з міста Пльзень, і наразі є одним із найвідоміших чеських лялькових символів.

Джерело: посол України в Угорщині Федір Шандор.

У Києві презентували новий артоб’єкт під назвою «Усвідомлення» — скульптурну композицію, присвячену воїнам Сил територіальної оборони, які з перших днів повномасштабного вторгнення стали на захист України.

У кіпрській Ларнаці з’явилася перша українська мініскульптура, присвячена київському мандрівнику Василю Григоровичу-Барському, який понад 24 роки подорожував світом і залишив по собі унікальні описи своїх мандрів. Це символічне нагадування про українську присутність у світовій історії та культурі.

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