Ванна з водою і зарядна станція — Сумська поділилася своїми лайфхаками на час відключень

Акторка Ольга Сумська розповіла, як пристосувалася до перебоїв зі світлом і водою після російських атак на українську енергосистему. Коли через знеструмлення в її багатоповерхівці зникла вода, зірку виручила заздалегідь наповнена ванна. Тепер вона також користується зарядною станцією, газовою плиткою та іншими простими способами, які допомагають пережити відключення.

За словами акторки, після однієї з російських атак її будинок у Києві на певний час залишився не лише без електроенергії, а й без водопостачання. Сумська пояснила, що живе на високому поверсі, тому під час відключення світла зупиняються насоси, які подають воду. Через це навіть звичайні побутові справи стають проблемою. Тепер акторка заздалегідь набирає ванну, щоб мати запас води на випадок нових перебоїв.

«Наповнити ванну — от це в мене вже лайфхак, який працює. Тому що несподівано відключили воду, вимкнули світло, води немає, тому що ми на високому поверсі. Вона не доходить просто, насоси не працюють. І водичка з ванної врятувала», — поділилася вона.

Запас води допомагає Сумській навіть із гігієнічними процедурами. Наприклад, коли потрібно помити голову, вона набирає воду з ванни у пляшку, нагріває її та користується мискою і кухлем — приблизно так, як робили колись у бабусі. «Я і голову мию, з баклажки набираю, як колись у бабусі — кружечкою, мисочка, нагріваю, ну а що робити? Друзі, ми до всього звикаємо, до найстрашнішого, такі випробування…» — розповіла акторка.

Сумська живе у квартирі разом із чоловіком, актором Віталієм Борисюком, та двома собаками — Джессікою і Жасміною. Молодша донька подружжя Ганна мешкає окремо зі своїм хлопцем, а старша донька Антоніна — у Москві. Попри складні побутові умови, акторка каже, що її підтримує згуртованість українців. Вона відзначила, що люди діляться корисними порадами та шукають способи допомогти одне одному пережити відключення. «Друзі, не втрачаймо силу духу. Використовуймо будь-які лайфхаки. Плиточка є з газовим балончиком, ванночка наповнена і тільки отак от, в нашій єдності і вірі в нашу перемогу будемо триматись», — закликала Сумська.

Ще одна річ, яка допомагає родині переживати перебої з електрикою, — зарядна станція. Її подружжя придбало ще позаминулого року. Спочатку акторка не була впевнена, що покупка справді знадобиться надовго. Коли електропостачання відновилося, вона навіть пропонувала чоловікові продати пристрій.

Однак Борисюк наполіг, щоб станцію залишили. Він припускав, що перебої можуть повторитися, і, як виявилося, ця покупка ще не раз стала у пригоді. «Є батарея, звісно, ми її придбали ще позаминулого року. Причому думали, ну так, на рік. Я думаю, ну для чого? Потім, коли вже світло повернулося, я Віталіку кажу: «То може, ми десь її гарненько продамо? Може, комусь вона ще знадобиться?». А Віталік каже: «Ні-ні-ні, давай залишати, тому що невідомо, що буде». І ви дивіться, з кожним роком ще гірше й гірше, і вона нас рятує», — згадала акторка.

Водночас, за словами Сумської, багато залежить від того, наскільки довго вдається зберігати електропостачання. Коли електрики немає зовсім, родина користується свічками та стежить, щоб телефони були заряджені. «І коли вже зовсім нічого немає — свічки, телефончик заряджений, отак і живемо», — підсумувала Ольга Сумська. Про свій досвід Ольга Сумська розповіла в інтерв’ю «ТСН Гламур».

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