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П’ятниця, 13-те, традиційно асоціюється з невдачами, містикою та забобонами. У багатьох країнах цю дату вважають нещасливою, а в масовій культурі вона давно перетворилася на символ усього моторошного. Особливу популярність п’ятниця, 13-те, отримала завдяки фільмам жахів, насамперед однойменній франшизі про маніяка Джейсона Вурхіза.

У 2026 році п’ятниця, 13-те, припадає зокрема на 13 листопада. Це привід згадати культові хорори, які десятиліттями лякали глядачів і впливали на розвиток жанру. Серед них — історії про серійних убивць, прокляті будинки, надприродні сили та загадкові смерті.

UA.News зібрало десять фільмів жахів, які варто подивитися у п’ятницю, 13-го. До добірки увійшли як класичні слешери 1980–1990-х років, так і сучасні хорори, здатні налякати навіть досвідчених шанувальників жанру.

«П’ятниця, 13-те», 1980

Події розгортаються в літньому таборі «Кришталеве озеро», який багато років тому закрили після трагічних випадків. Нові працівники вирішують підготувати його до відкриття, попри попередження місцевих жителів. Незабаром молоді люди починають гинути за загадкових обставин.

Убивця залишається невідомим, а кожна наступна смерть посилює напруження. Герої поступово розуміють, що небезпека пов’язана з минулим табору, проте не знають, кому можна довіряти.

Саме ця стрічка започаткувала одну з найвідоміших франшиз в історії хорорів. Водночас є цікава деталь: Джейсон Вурхіз, якого глядачі звикли бачити в хокейній масці, ще не є головним убивцею першого фільму. Його знаменитий образ сформувався вже в наступних частинах.

Для перегляду у п’ятницю, 13-го, це найбільш тематичний вибір. Фільм поєднує класичну атмосферу ізольованого табору, таємничого переслідувача та поступового зникнення героїв.

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«Кошмар на вулиці В’язів», 1984

Підлітки з невеликого американського містечка починають бачити однакові кошмари. У їхніх снах з’являється чоловік з обпеченим обличчям, капелюхом і рукавичкою з металевими лезами замість пальців. Невдовзі з’ясовується, що смерть уві сні означає смерть і в реальному житті.

Головна героїня Ненсі намагається зрозуміти, ким є таємничий переслідувач і чому він полює саме на її друзів. Але що довше підлітки намагаються не засинати, то складніше їм відрізняти реальність від кошмарів.

Фредді Крюгер став одним із найвпізнаваніших антагоністів у світовому кінематографі. На відміну від звичайних маніяків, він не обмежений фізичним світом і використовує страхи своїх жертв проти них самих.

Особливість фільму полягає не лише в жорстоких сценах, а й у самій ідеї: сон, який зазвичай асоціюється з відпочинком і безпекою, перетворюється на смертельну пастку.

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«Геловін», 1978

У дитинстві Майкл Маєрс скоїв жорстоке вбивство, після чого багато років перебував у психіатричній лікарні. Напередодні Геловіну він тікає та повертається до рідного містечка Геддонфілд, де починає переслідувати старшокласницю Лорі Строуд.

Майкл майже не розмовляє, приховує обличчя під білою маскою і несподівано з’являється там, де його найменше очікують. Саме ця мовчазність робить персонажа особливо моторошним.

Фільм Джона Карпентера став класикою жанру завдяки простому, але ефективному підходу до створення напруження. Режисер використовує довгі плани, темні коридори, порожні вулиці та впізнаваний музичний супровід.

Хоча сюжет пов’язаний із Геловіном, стрічка добре підходить і для п’ятниці, 13-го. Вона сподобається тим, хто віддає перевагу психологічному напруженню та переслідуванню, а не надприродним чудовиськам.

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«Крик», 1996

У невеликому американському містечку Вудсборо починається серія жорстоких убивств. Невідомий у чорному плащі та білій масці телефонує своїм майбутнім жертвам, ставить запитання про фільми жахів і перетворює розмови на смертельну гру.

У центрі історії опиняється старшокласниця Сідні Прескотт, яка після трагедії у власній родині знову стає мішенню вбивці. Під підозрою опиняються її друзі, знайомі та навіть найближчі люди.

«Крик» відрізняється від багатьох класичних хорорів тим, що його персонажі самі добре знають правила фільмів жахів. Вони обговорюють типові помилки героїв і намагаються уникати їх, проте це далеко не завжди допомагає.

Режисер Вес Крейвен поєднав криваві сцени, чорний гумор і детективну інтригу. Стрічка стала настільки успішною, що започаткувала цілу франшизу, а образ Примарного обличчя перетворився на один із головних символів жанру.

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«Пункт призначення», 2000

Старшокласник Алекс Браунінг разом із друзями збирається летіти до Парижа. Перед зльотом він бачить моторошне видіння: літак вибухає, а всі пасажири гинуть. Юнак здіймає паніку, через що його та ще кількох людей знімають із рейсу.

За кілька хвилин літак справді вибухає. Здавалося б, підліткам неймовірно пощастило, але незабаром люди, які врятувалися, починають гинути один за одним за дивних обставин.

Алекс доходить висновку, що смерть має власний план і не збирається відпускати тих, кому вдалося його порушити. Герої намагаються зрозуміти послідовність майбутніх трагедій і знайти спосіб змінити свою долю.

«Пункт призначення» не має традиційного маніяка, привида чи монстра. Головним ворогом тут стає сама невідворотність смерті. Звичайні предмети, побутова техніка та випадкові збіги перетворюються на смертельні пастки.

Саме тому фільм добре вписується в атмосферу п’ятниці, 13-го, яку часто пов’язують із фатальними невдачами та нещасливими випадковостями.

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«Дзвінок», 2002

Журналістка Рейчел Келлер розслідує загадкову смерть своєї племінниці. Вона дізнається про дивну відеокасету, після перегляду якої люди отримують телефонний дзвінок із попередженням, що помруть через сім днів.

Спочатку історія здається міською легендою, але Рейчел знаходить запис і переглядає його сама. Відтоді вона має лише тиждень, щоб розгадати таємницю прокляття.

Поступово розслідування приводить журналістку до історії дівчинки Самари та низки трагічних подій, пов’язаних із її родиною.

Американський «Дзвінок» є ремейком японського фільму «Ringu» 1998 року. Стрічка зробила моторошний образ дівчинки з довгим чорним волоссям одним із найвідоміших у хорор-культурі.

На відміну від фільмів про маніяків, «Дзвінок» лякає не так жорстокістю, як відчуттям неминучої загрози. Особливу роль відіграють похмурі пейзажі, незрозумілі символи та постійне усвідомлення того, що час головної героїні спливає.

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«Закляття», 2013

На початку 1970-х років родина Перрон переїжджає до старого будинку в Род-Айленді. Незабаром його мешканці починають помічати дивні явища: незрозумілі звуки, предмети, що рухаються самі собою, та загадкові нічні події.

Коли ситуація стає небезпечною, сім’я звертається по допомогу до Еда та Лоррейн Ворренів — відомого американського подружжя, яке займалося дослідженням нібито паранормальних явищ.

Воррени намагаються встановити природу загрози та з’ясовують, що минуле будинку пов’язане з моторошними історіями.

«Закляття» привернуло увагу глядачів завдяки твердженню про зв’язок із реальними подіями. Режисер Джеймс Ван робить акцент на поступовому наростанні страху. Замість безперервних сцен насильства він використовує темряву, тишу, несподівані звуки та очікування появи чогось небезпечного.

Це один із найкращих варіантів для тих, хто хоче подивитися історію про проклятий будинок і надприродні сили.

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«Сіністер», 2012

Письменник Еллісон Освальт, який спеціалізується на документальних книгах про злочини, переїжджає разом із родиною до будинку, де раніше сталося масове вбивство.

На горищі він знаходить коробку зі старими кіноплівками. Переглянувши записи, чоловік виявляє сцени загибелі різних сімей. Поступово він розуміє, що всі злочини можуть бути пов’язані між собою.

Захоплений можливістю написати новий бестселер, Еллісон продовжує розслідування, не помічаючи, як його власна родина опиняється в небезпеці.

«Сіністер» поєднує детективну історію з надприродним жахом. Особливе напруження створюють старі відеозаписи, які виглядають моторошно через зернисте зображення, відсутність діалогів і тривожний звуковий супровід.

Фільм поступово розкриває історію загадкової сутності Багула, яка пов’язана зі зникненням дітей і загибеллю цілих родин.

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«Воно», 2017

У невеликому містечку Деррі починають безслідно зникати діти. Однією з жертв стає молодший брат Білла Денбро, який після трагедії вирішує з’ясувати, що сталося.

Разом із друзями він поступово відкриває страшну таємницю міста. Виявляється, у Деррі протягом багатьох років діє загадкова істота, яка найчастіше набуває вигляду клоуна Пеннівайза.

Підлітки з'ясовують, що чудовисько здатне змінювати зовнішність, проникати у свідомість людей і використовувати їхні особисті страхи.

Фільм заснований на однойменному романі Стівена Кінга та поєднує класичні елементи хорору з історією про дружбу, дорослішання й боротьбу з дитячими травмами.

Особливу популярність здобув образ Пеннівайза у виконанні Білла Скашґорда. Його неприродна міміка, різкі рухи та моторошна усмішка стали одними з найвпізнаваніших образів сучасного кіно жахів.

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«Спадковість», 2018

Після смерті літньої матері Енні Грем намагається повернутися до звичного життя разом із чоловіком і двома дітьми. Проте незабаром у родині починають відбуватися дивні та тривожні події.

Енні поступово дізнається більше про минуле своєї матері та приховані сімейні таємниці. Водночас відносини між членами родини дедалі погіршуються, а низка трагедій змушує героїв сумніватися у власному сприйнятті реальності.

На відміну від традиційних фільмів жахів, «Спадковість» значну увагу приділяє психології персонажів. Страх тут виникає не лише через надприродні явища, а й через горе, почуття провини та руйнування родинних стосунків.

Дебютний повнометражний фільм Арі Астера привернув увагу незвичним підходом до жанру. Режисер поступово перетворює сімейну драму на історію про окультизм і сили, які персонажі не здатні контролювати.

«Спадковість» навряд чи підійде для легкого вечірнього перегляду. Це важкий психологічний хорор із тривожною атмосферою та сценами, які можуть надовго залишитися в пам’яті.

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«Техаська різанина бензопилою», 1974

Група молодих людей вирушає в подорож Техасом, щоб відвідати старий родинний будинок. Дорогою друзі зустрічають дивного автостопника, а згодом опиняються поблизу віддаленої ферми, мешканці якої приховують жахливу таємницю.

Невдовзі герої стикаються з чоловіком у масці з людської шкіри, який використовує бензопилу як зброю. Спроба звичайної подорожі перетворюється на боротьбу за виживання, де кожен неправильний крок може коштувати життя.

«Техаська різанина бензопилою» стала однією з найвпливовіших стрічок в історії жанру. Попри репутацію надзвичайно жорстокого фільму, значна частина його моторошного ефекту досягається не прямим показом насильства, а монтажем, звуками та відчуттям постійної небезпеки.

Цікаво, що маркетинг фільму свого часу створював враження, ніби події засновані на реальній історії. Насправді сюжет є вигаданим, хоча окремі елементи образу вбивці були натхненні злочинами американського серійного вбивці Еда Ґіна.

Для п'ятниці, 13-го, це чудовий вибір для шанувальників класичних слешерів, які хочуть побачити один із фільмів, що сформували сучасне уявлення про кінематографічний жах.

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«Екзорцист», 1973

Відома акторка Кріс Макніл помічає дивні зміни в поведінці своєї дванадцятирічної доньки Ріґан. Дівчинка починає поводитися агресивно, розмовляти незвичним голосом і демонструвати явища, яким лікарі не можуть знайти переконливого пояснення.

Спочатку мати звертається до медичних фахівців, однак численні обстеження не дають результатів. Коли стан Ріґан погіршується, Кріс вирішує звернутися по допомогу до католицького священника Демієна Карраса.

Згодом до справи долучається досвідчений екзорцист отець Меррін. «Екзорцист» став справжньою сенсацією після виходу на екрани у 1973 році. Стрічка викликала суперечки через відверті сцени, релігійну тематику та психологічний вплив на глядачів. Водночас вона отримала десять номінацій на премію «Оскар» і здобула дві нагороди.

Фільм заснований на однойменному романі Вільяма Пітера Блетті, який, своєю чергою, був натхненний повідомленнями про випадок екзорцизму у США в 1949 році.

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«Говори зі мною», 2022

Група австралійських підлітків знаходить незвичайний предмет — забальзамовану людську руку, яка, за місцевою легендою, дозволяє спілкуватися з потойбічним світом.

Для встановлення контакту потрібно взяти руку, вимовити спеціальні слова та запросити духа увійти у власне тіло. Спочатку молоді люди сприймають це як розвагу, знімають свої експерименти на смартфони та діляться відео з друзями.

Однак у гри є суворе правило: контакт не повинен тривати понад 90 секунд. Якщо його порушити, надприродна сутність може залишитися в тілі людини.

Головна героїня Мія, яка переживає смерть матері, поступово стає залежною від спілкування з духами. Коли один із сеансів закінчується трагедією, дівчина намагається виправити наслідки, але ще глибше занурюється у небезпечний потойбічний світ.

«Говори зі мною» став одним із найпомітніших хорорів останніх років. Режисери вдало поєднали класичну історію про виклик духів із сучасною підлітковою культурою, соціальними мережами та бажанням отримати нові гострі відчуття.

На відміну від традиційних фільмів про одержимість, герої тут самостійно відкривають двері для надприродних сил, не усвідомлюючи можливих наслідків.

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