Від Франківщини до Львівщини — знайшли кота-савану, який зник у червні

У селі Чишки поблизу Львова знайшли та впіймали кота породи саванна на кличку Саваж. Він утік від власниці ще 6 червня в селі Ямниця на Івано-Франківщині й майже п’ять місяців перебував на волі. За цей час тварину помічали в різних населених пунктах двох областей, але наблизитися до неї та впіймати не вдавалося.

Про те, що Саважа нарешті знайшли, власниця тварини повідомила у вівторок, 3 листопада, на своїй сторінці у Facebook. За її словами, допомогли місцеві мешканці села Чишки — Олександр та його мама Ірина. Саме вони долучилися до пошуків і зрештою допомогли повернути кота.

Саваж належить до породи саванна F1. Це гібрид першого покоління, який походить від схрещування дикого африканського сервала та домашнього кота. Через таке походження тварина може поводитися обережно або навіть агресивно з незнайомцями.

Як кіт подолав шлях від Франківщини до Львівщини

Саваж зник 6 червня в селі Ямниця поблизу Івано-Франківська. Того ранку він утік із повідця, після чого власниця одразу почала його шукати. Жінка також оголосила винагороду в розмірі 100 доларів тому, хто допоможе знайти тварину. Власниця попереджала, що Саваж — не звичайний домашній кіт. Через гібридне походження він може шипіти, показувати зуби та не підпускати до себе людей. Тому всіх, хто помітить тварину, просили не намагатися самостійно її спіймати, а одразу телефонувати власниці й стежити, куди вона рухається.

Історія швидко поширилася в соціальних мережах. Люди повідомляли про можливі зустрічі із Саважем у різних населених пунктах. 10 серпня кота нібито бачили в Галичі на Івано-Франківщині, однак тоді його не вдалося впіймати.

У вересні нові повідомлення почали надходити вже з Львівської області. Тварину помічали поблизу сіл Звенигород, Шоломия та Відники. Також очевидці писали, що бачили її в Бережанах, Гаях і Винниках. Власниця разом із помічниками виїжджала за кожною новою адресою, але щоразу кіт уникав людей і зникав. Так тривало майже п’ять місяців. За цей час Саваж встиг переміститися на значну відстань від місця, де зник. А пошуки охопили території Івано-Франківської та Львівської областей.

Хто допоміг упіймати Саважа

Згодом кота помітили неподалік села Чишки. Місцевий мешканець Олександр одним із перших побачив тварину на Львівщині й відтоді постійно допомагав власниці її шукати.

Жінка окремо подякувала йому за те, що він не залишився осторонь і підтримував пошуки протягом тривалого часу. «Особлива, величезна подяка — Олександрові із села Чишки. Сашо, я ніколи не забуду всього, що ти зробив для нас. Саме він першим побачив Саважа на Львівщині. І відтоді весь цей час допомагав нам: відгукувався на прохання, їздив, шукав, переносив пастки, розкладав їжу, возив нас туди, звідки надходила чергова звістка. Знову й знову знаходив для нас час і сили. А зрештою саме він і зловив Саважика», — розповіла власниця.

Також вона подякувала мамі Олександра, Ірині, яка теж долучилася до пошуків. Окремі слова вдячності жінка адресувала рятувальникам ДСНС у Львівській області. За її словами, вони також допомогли повернути кота.

Що відомо про породу саванна F1

Саванна — це порода котів, яка з’явилася внаслідок схрещування африканського сервала з домашньою кішкою. Позначення F1 означає перше покоління такого гібрида. Тобто один із батьків тварини — дикий сервал, а інший — домашній кіт. Саванни мають характерну зовнішність: довгі ноги, великі вуха та коротку шерсть із темними плямами. За виглядом вони нагадують маленьких диких котів. Такі тварини зазвичай великі, активні та дуже рухливі. Вони можуть високо стрибати й долати значні відстані.

За характером саванни можуть відрізнятися від звичайних домашніх котів. Їхня поведінка залежить від покоління та індивідуальних особливостей тварини. Водночас вони можуть прив’язуватися до власників і взаємодіяти з людьми. Історія Саважа завершилася після майже п’яти місяців пошуків. Кота знайшли неподалік Львова завдяки допомозі місцевих мешканців і рятувальників. Про це у вівторок, 3 листопада, на своїй фейсбук-сторінці повідомила власниця тварини з ніком Stefa Kosmetyka.



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