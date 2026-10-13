0:00 / 0:00

Пожежі, землетруси та війни неодноразово змінювали вигляд історичних міст і призводили до втрати унікальних пам’яток. Черговим нагадуванням про вразливість культурної спадщини стала пожежа на паризькому ринку Marché des Enfants Rouges, історія якого налічує понад чотири століття. Руйнування таких місць — це не лише пошкодження старовинних будівель, а й загроза втрати частини історії, архітектури та культурної пам’яті.

Собор Паризької Богоматері, Національний музей Бразилії, цитадель Бам в Ірані та стародавня Пальміра в Сирії — усі ці об’єкти пережили катастрофи, але наслідки для кожного виявилися різними. Одні пам’ятки вдалося відбудувати, інші досі відновлюють, а разом із деякими з них людство назавжди втратило безцінні артефакти та свідчення минулого.

UA.News розповідає про історичні місця, які постраждали від пожеж, стихійних лих і руйнувань, пояснює їхню культурну цінність та з’ясовує, що вдалося врятувати й відновити після катастроф.

Marché des Enfants Rouges у Парижі: пожежа на ринку з чотирьохсотрічною історією

Marché des Enfants Rouges розташований у кварталі Маре в центрі Парижа. Його історія почалася 1615 року, за правління французького короля Людовика XIII. Це найстаріший критий продовольчий ринок французької столиці, який протягом століть залишався частиною повсякденного життя міста.

Назва ринку пов’язана з розташованим неподалік дитячим притулком Hospice des Enfants Rouges, заснованим у XVI столітті. Його вихованці носили червоний одяг, звідки й походить назва, яку згодом отримав торговельний майданчик.

Значення Marché des Enfants Rouges виходило далеко за межі торгівлі продуктами. Він став прикладом того, як історична будівля може зберігати своє первісне призначення, водночас пристосовуючись до сучасного міського життя. Тут працювали традиційні продуктові крамниці, а згодом з’явилися заклади, які пропонували французьку, ліванську, марокканську, японську та іншу кухню.

У 1990-х роках ринок опинився під загрозою знесення. Міська влада розглядала проєкт масштабної перебудови території, однак місцеві жителі, громадські об’єднання, письменники та митці виступили проти.

Кампанія зі збереження пам’ятки зібрала десятки тисяч підписів і зрештою допомогла зупинити плани демонтажу.

Після цього місто провело масштабну реставрацію, вартість якої становила приблизно 3 млн євро. Роботи передбачали збереження історичного металевого каркаса, дерев’яних конструкцій і скляного даху. У 2000 році ринок знову відкрився для відвідувачів.

Однак у ніч на 12 жовтня 2026 року там сталася масштабна пожежа. За інформацією The Guardian, вогонь охопив історичний ринок, а значна частина його конструкцій і торгових павільйонів була знищена. До гасіння залучили понад 150 пожежників і близько 50 пожежних машин. Полум’я не перекинулося на сусідні будівлі, що допомогло уникнути ще масштабніших руйнувань.

Нотр-Дам-де-Парі: як пожежа знищила дах одного із символів Франції

15 квітня 2019 року пожежа спалахнула в соборі Паризької Богоматері — одному з найвідоміших готичних храмів світу. Вогонь швидко поширився на дах і дерев’яні конструкції, а невдовзі обвалилася центральна шпиляста вежа.

Будівництво собору розпочалося у XII столітті, а основні роботи тривали протягом кількох століть. Нотр-Дам став не лише релігійним центром Парижа, а й одним із найважливіших зразків французької готичної архітектури. Його фасад, скульптури, вітражі та інтер’єри відображають різні етапи розвитку європейського мистецтва.

Пожежа знищила історичний дах і дерев’яний каркас, значна частина якого походила із Середньовіччя. Вогонь також зруйнував шпиль, створений у XIX столітті архітектором Еженом Віолле-ле-Дюком. Водночас пожежникам вдалося врятувати основні кам’яні конструкції собору, дві головні вежі та значну частину цінних реліквій.

Катастрофа спричинила міжнародну хвилю солідарності. Французькі та іноземні донори пообіцяли кошти на відновлення храму, а реставратори почали масштабну роботу з укріплення споруди, очищення поверхонь, збереження вцілілих фрагментів і відтворення втрачених елементів.

Відновлення вимагало не лише значних фінансових ресурсів, а й застосування традиційних ремісничих технологій. До робіт залучили теслярів, каменярів, майстрів із реставрації вітражів, органів та інших історичних елементів. Важливим завданням було визначити, які частини потрібно відтворити за історичними зразками, а які — зберегти в пошкодженому стані.

Як повідомляє Міністерство культури Франції, після п’яти років реставраційних робіт собор знову відкрив двері 8 грудня 2024 року.

Національний музей Бразилії: вогонь знищив мільйони експонатів

2 вересня 2018 року масштабна пожежа охопила Національний музей Бразилії в Ріо-де-Жанейро. Вогонь поширився історичною будівлею колишнього імператорського палацу, знищивши значну частину колекцій, які накопичували протягом двох століть.

Музей заснували 1818 року. Він був однією з найважливіших наукових установ Латинської Америки, де зберігалися археологічні знахідки, палеонтологічні матеріали, мінерали, природничі колекції та предмети, пов’язані з історією корінних народів Бразилії.

До пожежі його фонди налічували близько 20 млн предметів. Серед найцінніших експонатів були археологічні артефакти, колекції стародавніх цивілізацій, унікальні зразки тваринного й рослинного світу та матеріали, які використовували для наукових досліджень.

За оцінками Міжнародного центру з вивчення збереження та реставрації культурних цінностей (ICCROM), вогонь міг знищити близько 90% музейних колекцій. Це означало втрату не просто виставкових предметів, а й наукових матеріалів, частину яких неможливо відтворити.

Пожежа також поставила під загрозу саму історичну будівлю. Вцілілі конструкції потребували обстеження та укріплення, а фахівці мали визначити, які предмети вдалося врятувати з-під завалів і чи можна їх відреставрувати.

За підтримки ЮНЕСКО та інших міжнародних організацій розпочали оцінювання пошкоджень, порятунок вцілілих фрагментів і планування відновлення. Після пожежі розпочалося відновлення фасадів і даху палацу, а також розроблення планів майбутніх експозицій. Частину історичних декоративних елементів вдалося зберегти або відтворити. Зокрема, реставратори працювали з десятками скульптур, які прикрашали фасад будівлі.

Однак відновити саму музейну колекцію в первісному вигляді неможливо. Навіть якщо будівлю повернуть до повноцінної роботи, зниклі рукописи, археологічні предмети та наукові зразки не завжди можна замінити копіями або матеріалами з інших установ.

Цитадель Бам в Ірані: землетрус зруйнував стародавнє місто з глини

26 грудня 2003 року сильний землетрус стався поблизу міста Бам на південному сході Ірану. Стихія зруйнувала значну частину міста та завдала катастрофічних пошкоджень історичній цитаделі Арг-е-Бам.

Цитадель була одним із найвизначніших прикладів традиційної архітектури пустельних регіонів. Її споруди зводили з глиняної цегли та утрамбованої землі, використовуючи будівельні технології, пристосовані до спекотного клімату й дефіциту води.

Бам розвивався на перетині торговельних шляхів, а його історичний комплекс відображає багатовікову взаємодію людини з пустельним середовищем. Важливою складовою цієї системи були канати — традиційні підземні водогони, які забезпечували водою поселення й сільськогосподарські угіддя.

Цитадель поєднувала оборонні споруди, житлові квартали, адміністративні будівлі та інші елементи міського життя. Її цінність полягала не тільки в окремих спорудах, а й у цілісності історичного міського середовища.

Землетрус завдав комплексу масштабних пошкоджень. Глиняні стіни й башти обвалювалися, а значна частина історичної забудови перетворилася на руїни. Катастрофа також спричинила величезні людські втрати в самому місті.

Після землетрусу розпочали міжнародну співпрацю з дослідження, документування та відновлення пам’ятки. Фахівці оцінювали залишки споруд, визначали надійність історичних матеріалів і розробляли підходи до реставрації. Важливим принципом стало використання перевірених даних, щоб реконструкція не перетворилася на довільне відтворення минулого.

ЮНЕСКО включила Бам до Списку всесвітньої спадщини, яка перебуває під загрозою, після землетрусу 2003 року. У 2013 році комплекс виключили з цього переліку після проведення відповідних заходів із захисту та відновлення.

Водночас реставрація не означає, що цитадель повністю повернулася до стану, в якому перебувала до землетрусу. Частину споруд відновили, інші залишили як археологічні руїни, а фахівці продовжили роботу над збереженням автентичних матеріалів.

Церква Фрауенкірхе в Дрездені: руїни війни, які стали символом відновлення

У лютому 1945 року під час бомбардувань Дрездена в Німеччині була зруйнована церква Фрауенкірхе — одна з найвідоміших барокових споруд міста. Після пожеж і руйнувань від храму залишилися переважно уламки та фрагменти кам’яної кладки.

Церкву збудували у XVIII столітті. Її характерний купол був важливою частиною міського силуету, а сама споруда вважалася видатним зразком протестантської сакральної архітектури. Після війни руїни залишалися нагадуванням про руйнування міста й людські втрати.

Упродовж десятиліть відновлення храму відкладали. Утім, ідея реконструкції не зникла: до неї повернулися після об’єднання Німеччини. У 1994 році розпочали масштабні роботи, які фінансували завдяки пожертвам громадян, підтримці держави та міжнародній солідарності.

Реставратори використали архівні документи, креслення та вцілілі камені. Частину історичних фрагментів інтегрували в нову споруду, щоб зберегти матеріальний зв’язок між довоєнною церквою та її відновленою версією.

У 2005 році Фрауенкірхе знову відкрили. Відбудова стала не лише архітектурним проєктом, а й символом примирення та відновлення зв’язків між людьми після війни.

На офіційному сайті церкви зазначено, що відновлення стало можливим завдяки пожертвам і підтримці з Німеччини та інших країн.

Гробниці королів Буганди в Касубі: пожежа знищила споруду, важливу для живої традиції

У березні 2010 року пожежа знищила головну споруду комплексу гробниць королів Буганди в Касубі, неподалік столиці Уганди Кампали. Цей комплекс є важливим місцем поховання правителів історичного королівства Буганда та має значення для релігійних і культурних традицій місцевої громади.

Гробниці Касубі — це місце, де зберігаються ритуали, усна пам’ять і традиційні знання, пов’язані з історією королівської династії. Основна споруда була створена з використанням традиційних матеріалів, зокрема дерева, рослинних волокон і соломи, що робило її вразливою до вогню.

Пожежа знищила значну частину головної будівлі та поставила під загрозу предмети, пов’язані з історією королівства. Втрата була особливо болючою для місцевої громади, оскільки комплекс продовжував виконувати церемоніальні й духовні функції.

Після катастрофи розпочали роботу над відновленням споруди. ЮНЕСКО підтримала підхід, за якого реконструкція мала спиратися на достовірну документацію, традиційні форми та технології, а також зберігати зв’язок пам’ятки з культурними практиками громади.

Пальміра в Сирії: коли історичні пам’ятки руйнують навмисно

Історичне місто Пальміра в центральній Сирії було одним із найважливіших центрів стародавнього Близького Сходу. Завдяки розташуванню на торговельних шляхах між Середземномор’ям і Месопотамією місто перетворилося на місце взаємодії різних культур, релігій і мистецьких традицій.

До археологічного комплексу належать колонади, храми, поховальні споруди та інші пам’ятки, які свідчать про розвиток міста в античну добу. Пальміра поєднувала римські архітектурні впливи з місцевими традиціями й була важливим свідченням культурного обміну.

Під час війни в Сирії місто опинилося під контролем терористичного угруповання «Ісламська держава». У 2015 році бойовики навмисно зруйнували низку знакових пам’яток, зокрема храм Бела, храм Баалшаміна та Тріумфальну арку. Такі руйнування були не випадковим наслідком бойових дій, а цілеспрямованим знищенням культурної спадщини.

Втрата цих об’єктів стала ударом по історичній пам’яті регіону. Частину пам’яток можна досліджувати за архівними фотографіями, кресленнями та тривимірними моделями, однак цифрова реконструкція не повертає оригінальних матеріалів, слідів давніх майстрів і всіх деталей, які не були задокументовані.

Після зміни військової ситуації міжнародні фахівці почали оцінювати пошкодження та можливості консервації залишків. Водночас відновлення Пальміри залишається складним завданням, оскільки потребує не лише ресурсів, а й стабільних умов для археологічних робіт та захисту пам’ятки.

Історії Нотр-Даму, Фрауенкірхе, Національного музею Бразилії та цитаделі Бам доводять, що наслідки катастрофи не закінчуються після того, як згасає вогонь або припиняються руйнування. Попереду залишаються роки досліджень, реставрації та пошуку рішень, які дадуть змогу зберегти якомога більше від оригінальної пам’ятки. Іноді вдається повернути будівлі її колишній вигляд, але відновити втрачені колекції, стародавні матеріали чи унікальні деталі вже неможливо.

Водночас доля історичних місць залежить не лише від масштабу руйнувань, а й від того, наскільки швидко вдається врятувати вцілілі фрагменти, задокументувати пошкодження та залучити фахівців і ресурси. Не менш важливим є рішення про те, що саме потрібно відновлювати, а що варто залишити як свідчення катастрофи.

Пожежа на паризькому Marché des Enfants Rouges знову порушує питання про майбутнє історичних місць, які залишаються частиною сучасного життя. Їхня цінність полягає не тільки у віці споруд чи архітектурних особливостях, а й у пам’яті, традиціях і людських історіях, які з ними пов’язані. Відбудувати стіни можна, але зберегти цю спадщину для наступних поколінь можливо лише тоді, коли її захист стає пріоритетом ще до того, як трапляється чергова катастрофа.

Читай нас у