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Гурт АНТИТІЛА презентував нову пісню «Санаторій» та кліп, присвячений українцям, які виснажилися від війни й мріють хоча б на кілька днів відпочити, виспатися та відновити сили.

У відео показали незвичний санаторій з молочними ваннами, капустяними компресами, звукотерапією та МРТ у формі диско-кулі. Кліп зняли на території заповідника «Качанівка» на Чернігівщині.

За словами Тараса Тополі, ідея пісні виникла з бажання хоча б ненадовго вимкнути війну, побути в тиші та відновити сили. Попри іронічну подачу, композиція передає серйозні переживання, зокрема втому від обстрілів і бажання знову спати спокійно.

На нову пісню вже знімають відео користувачі TikTok, ділячись власними мріями про відпочинок. Гурт також оголосив розіграш путівки до санаторію.

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Після фінального концерту циклу «Вдома» та «Вдома 2.0» АНТИТІЛА беруть концертну паузу в Україні.

Співак Тарас Тополя заявив, що він та його гурт «Антитіла» не були демобілізовані з війська. За наказом нині посла України у Великій Британії Валерія Залужного їх перевели до Києва.

У неділю, 22 травня, на концерті у Падуї (Італія) британський співак та музикант Джеймс Блант присвятив пісню гурту «Антитіла», чиї музиканти змінили музичні інструменти на зброю.

Гурт «Антитіла» та Ed Sheeran випустили спільну пісню. Прем’єра пісні та кліпу відбулася сьогодні, 2 травня.

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