Відео: Борис Апрєль повернувся на екрани в образі Zi Faamelu

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Колишній учасник «Фабрики зірок» Борис Апрєль, який нині виступає під ім’ям Zi Faamelu, з’явився у відеозверненні до учасників нового сезону шоу.

Артистка побажала молодим виконавцям сміливості та свободи бути собою. Раніше вона також була відома під ім’ям Зіанджа.

Після участі у «Фабриці зірок» у 2008 році Апрєль здобув популярність в Україні. У 2014 році артистка здійснила камінг-аут, а у 2020-му змінила сценічне ім’я на Zi Faamelu.

Нині співачка живе в Німеччині, де має статус біженки, та веде англомовне токшоу.

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