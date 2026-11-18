0:00 / 0:00

Голлівудський актор Бред Пітт разом зі своєю 33-річною обраницею, дизайнеркою ювелірних прикрас Інес де Рамон, відвідав прем'єру стрічки «Подальші невдачі Кліффа Бута» в Лос-Анджелесі.

Для виходу на червону доріжку 62-річний актор обрав темно-синій трикотажний джемпер, пальто, тонкий золотий ланцюжок та масивні окуляри в золотій оправі. Інес де Рамон з'явилася на заході в сукні молочного відтінку з вирізами на талії. На світлинах та відео з події пара трималася за руки та позувала фотографам.

Уперше про стосунки актора та дизайнерки стало відомо в листопаді 2022 року, коли вони разом відвідали концерт музиканта Боно. Попри регулярні чутки в медіа про можливі заручини пари, офіційної інформації про підготовку до весілля наразі немає.

Джерело: hollywoodreporter.

Голлівудський актор Бред Пітт та його обраниця Інес де Рамон знову привернули увагу папараці під час перебування в Іспанії. Пару помітили разом біля готелю в межах 74-го Міжнародного кінофестивалю в Сан-Себастьяні.

Фото: Бред Пітт у камуфляжі розпочав престур нового фільму.

21-річна донька Бреда Пітта офіційно відмовилася від його прізвища.

Читай нас у