Відео: Dior звинуватили у використанні ШІ для різдвяного мультфільму

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Модний дім Dior представив різдвяний мультфільм «Кольорова ніч Крістіана Діора» за участю відомих акторів. Однак після прем’єри глядачі запідозрили, що під час створення анімації використовували штучний інтелект. Режисер Сільвен Шоме відкинув ці звинувачення.

Стрічка розповідає вигадану історію дружби Крістіана Діора з акторкою Марлен Дітріх. Події відбуваються напередодні Різдва: кутюр’є разом із працівницями ательє має за одну ніч створити для зірки сукню, натхненну моделлю Junon 1949 року. Швачок у мультфільмі зобразили у вигляді бджіл — саме так Діор називав працівниць свого ательє.

Роберт Паттінсон став оповідачем, Ріанна озвучила Щасливу зірку — один із символів Dior. Голоси Крістіану Діору та Марлен Дітріх подарували Луї Гаррель і Камілль Коттен.

Підозри щодо ШІ виникли, зокрема, через кадри, на яких у персонажів нібито було по шість пальців. Це викликало критику, адже кампанію позиціонували як присвяту традиційній майстерності.

Шоме та продюсер Атон Сумаш заявили, що над мультфільмом працювали сім місяців, а персонажів, тла й ключові кадри створювали художники. До команди залучили близько 20 фахівців.

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Водночас продюсер підтвердив використання автоматизованої інтерполяції для створення проміжних кадрів і плавнішого руху. За його словами, ця технологія виконувала лише механічну роботу, а сама стрічка є традиційною двовимірною анімацією.

Режисер пояснив, що зайві пальці на окремих кадрах — це спосіб передати рух руки, яка розкривається, наче віяло. Подібні особливості, за його словами, трапляються і в класичній мальованій анімації.

Джерело: Variety

В Україні показали перший фрагмент нового 2D анімаційного фільму «Наша Файта», який готується як сатирична стрічка для підлітків і дорослої аудиторії. Проєкт уже називають одним із помітних кроків у розвитку сучасної української анімації, а його прем’єра запланована на 2027 рік.

Анімація про жіночий K-pop колектив зібрала 236 мільйонів переглядів проти 230,9 мільйонів у попереднього лідера — комедійного екшену з Галь Гадот.

Нагадаємо, Netflix вперше застосувала ШІ для спецефектів у серіалі «Етернавт».

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