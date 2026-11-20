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Дженніфер Лопес з’явилася на світовій прем’єрі The JLo Show у Sherry Lansing Theatre в Лос-Анджелесі. Для заходу співачка обрала ефектну напівпрозору сукню відтінку слонової кістки з квітковим мереживом, тонкими бретелями та глибоким декольте.

Вбрання щільно облягало фігуру артистки у верхній частині, а нижче переходило у вільну спідницю з довгим шлейфом. Прозорі мереживні вставки підкреслювали силует і робили образ ще сміливішим.

Поверх сукні Лопес накинула пальто Dolce & Gabbana Alta Moda з яскравою квітковою вишивкою, об’ємним кремовим хутром і довгою бахромою. Співачка також продемонструвала рожеву атласну підкладку пальта, розгорнувши його перед камерами.

Однак найбільшу увагу привернуло ексклюзивне кольє Dolce & Gabbana Sicilia. Його центральним елементом став масивний жовтий діамант вагою 100,10 карата, оточений меншими дорогоцінними каменями.

Прикраси доповнили довгі сережки з жовтим камінням і кілька каблучок. Особливо виділявся перстень із зеленим каменем, який контрастував зі світлим вбранням.

Завершили образ гладкий високий пучок із зеленим декоративним аксесуаром та вечірній макіяж із виразними віями, блискучими тінями й нюдовою помадою.

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