Відео: Євген Рибчинський заступився за батька зі сцени премії Людина року

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Поет і композитор Євген Рибчинський під час 30-ї церемонії вручення премії «Людина року-2025» нагадав про творчі здобутки свого батька — народного артиста України Юрія Рибчинського.

Юрія Рибчинського відзначили спеціальною ювілейною нагородою «Зіркове соло». Отримуючи її, Євген уточнив, що понад 3 тисячі пісень написав саме його батько, тоді як у власному доробку сина — близько 150 композицій.

Крім того, Євген Рибчинський заявив, що досі жодне видавництво самостійно не видало збірки віршів Юрія Рибчинського, а його пісні не отримували належної уваги радіостанцій. Також він наголосив, що за 62 роки існування Шевченківської премії батько жодного разу навіть не був номінований на неї.

Син поета подякував організаторам премії «Людина року» за визнання та зазначив, що найважливішими для Юрія Рибчинського залишаються народна любов і шана. Нині поет перебуває на відпочинку.

Джерело: Facebook Євгена Рибчинського.

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