Відео: Ірина Білик готує українськомовну версію новорічного хіта

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Народна артистка України Ірина Білик анонсувала прем’єру українськомовної версії своєї відомої композиції «Мне не жаль». Співачка переклала пісню українською та вже показала фрагмент оновленого хіта.

Так, Ірина Білик готує для шанувальників україномовну пісню «Не шкода». Авторка зауважила, що нині артисти постійно сперечаються про те, чи варто перекладати старі пісні, які відомі роками. Однак вона все ж наважилася та напередодні зимових свят представить оновлену новорічну пісню. «Можна сперечатися, чи варто взагалі чіпати пісні, які люди роками знають напам’ять. А я взяла і зробила це. Тим паче ви так довго про це просили. Ну що… Не шкода?» – написала співачка.

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У новій пісні зазвучали змінені рядки оригінального треку. Білик додала у пісню згадки про сніжинки. Чи зазвучать у цій версії слова про Новий рік, які щороку лунали на свята, поки невідомо.

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