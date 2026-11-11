Відео: Ірина Федишин випустила першу пісню після втрати доньки

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Українська співачка Ірина Федишин презентувала нову композицію «Біль», яка стала її першою роботою після трагедії в родині — смерті донечки на 35-му тижні вагітності. Авторами слова пісні стали сама артистка та її чоловік Віталій Човник.

У новій роботі виконавиця передала власний емоційний стан і переживання після втрати дитини. Прем'єра з'явилася на офіційному YouTube-каналі співачки та викликала численні відгуки слухачів, які підтримали її в коментарях.

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Джерело: Видання «Фокус».

Українська співачка Ірина Федишин уперше детально розповіла про трагедію, яку пережила під час вагітності.

Комісія Міністерства охорони здоров’я виявила сім порушень під час надання медичної допомоги в лікарні Святої Анни у Львові. Саме там, за словами чоловіка співачки Ірини Федишин Віталія Човника, родина втратила доньку.

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