Відео: Історія 72-річного майстра з Рівненщини, який мріяв про космос, а став різьбярем
72-річний Степан Омелько із села Глинськ на Рівненщині майже пів століття працював учителем фізкультури, а останні 30 років присвятив художній різьбі по дереву. За цей час він створив близько 500 робіт — від декоративних панно до об’ємних скульптур.
Історію майстра опублікувало «Суспільне Рівне» в межах проєкту «Власноруч».
Любов до дерева Омелько вважає родинною спадщиною. Його предки походять із села Ольховець на Холмщині, де різьблення передавалося з покоління в покоління. Батько майстра власноруч збудував дерев’яний будинок, а після переселення родини у 1945 році відновив стару хату, облаштувавши в ній підлогу, яка служить уже понад 60 років.
З дитинства Степан Омелько захоплювався малюванням і пробував вирізати фігури на дереві. Після школи мріяв стати космонавтом і кілька разів намагався вступити до льотного училища, однак не склалося. Після армії займався спортом, працював на будівництві, був кіномеханіком, спортивним інструктором і слюсарем.
Згодом він почав працювати у школі, паралельно здобуваючи педагогічну освіту у Луцькому педагогічному інституті. Учителем фізкультури чоловік пропрацював 47 років, а у 2026 році вийшов на пенсію.
До регулярного заняття різьбою його підштовхнула дружина, яка була художницею та навчалася у Косівському художньому технікумі. Вона принесла додому зразок дерев’яного декору для меблів і попросила знайти інструменти. Так Омелько почав виготовляти декоративні елементи, а після того, як на цей вид продукції вплинуло поширення верстатів із числовим програмним керуванням, перейшов до художньої різьби.
Нині майстер працює з різними породами деревини — вільхою, грушею, горіхом і кленом. Створює рельєфні панно, скульптури, меблі та інші вироби, зокрема використовує бензопилу для об’ємних робіт.
Омелько переконаний, що ручна робота має особливу цінність, яку не завжди можна відтворити за допомогою обладнання. Він також наголошує на важливості розвитку дитячих талантів і передачі ремесла наступним поколінням.
Окреме місце у творчості майстра посідає українська культурна ідентичність. Він вважає, що традиційне різьблення, зокрема гуцульське та яворівське, демонструє самобутність української культури. На його думку, важливо знайомити з нею світ, особливо в умовах російської війни проти України.
Після виходу на пенсію майстер планує більше часу присвячувати творчості. Він облаштовує велику майстерню, готує матеріали та інструменти й сподівається збільшити кількість робіт. Своїм головним принципом називає постійний розвиток і переконаний: людині важливо мати мету та продовжувати працювати.
Джерело: Суспільне