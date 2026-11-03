Відео: Історія 72-річного майстра з Рівненщини, який мріяв про космос, а став різьбярем

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72-річний Степан Омелько із села Глинськ на Рівненщині майже пів століття працював учителем фізкультури, а останні 30 років присвятив художній різьбі по дереву. За цей час він створив близько 500 робіт — від декоративних панно до об’ємних скульптур.

Історію майстра опублікувало «Суспільне Рівне» в межах проєкту «Власноруч».

Любов до дерева Омелько вважає родинною спадщиною. Його предки походять із села Ольховець на Холмщині, де різьблення передавалося з покоління в покоління. Батько майстра власноруч збудував дерев’яний будинок, а після переселення родини у 1945 році відновив стару хату, облаштувавши в ній підлогу, яка служить уже понад 60 років.

З дитинства Степан Омелько захоплювався малюванням і пробував вирізати фігури на дереві. Після школи мріяв стати космонавтом і кілька разів намагався вступити до льотного училища, однак не склалося. Після армії займався спортом, працював на будівництві, був кіномеханіком, спортивним інструктором і слюсарем.

Згодом він почав працювати у школі, паралельно здобуваючи педагогічну освіту у Луцькому педагогічному інституті. Учителем фізкультури чоловік пропрацював 47 років, а у 2026 році вийшов на пенсію.

До регулярного заняття різьбою його підштовхнула дружина, яка була художницею та навчалася у Косівському художньому технікумі. Вона принесла додому зразок дерев’яного декору для меблів і попросила знайти інструменти. Так Омелько почав виготовляти декоративні елементи, а після того, як на цей вид продукції вплинуло поширення верстатів із числовим програмним керуванням, перейшов до художньої різьби.

Нині майстер працює з різними породами деревини — вільхою, грушею, горіхом і кленом. Створює рельєфні панно, скульптури, меблі та інші вироби, зокрема використовує бензопилу для об’ємних робіт.

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Омелько переконаний, що ручна робота має особливу цінність, яку не завжди можна відтворити за допомогою обладнання. Він також наголошує на важливості розвитку дитячих талантів і передачі ремесла наступним поколінням.

Окреме місце у творчості майстра посідає українська культурна ідентичність. Він вважає, що традиційне різьблення, зокрема гуцульське та яворівське, демонструє самобутність української культури. На його думку, важливо знайомити з нею світ, особливо в умовах російської війни проти України.

Після виходу на пенсію майстер планує більше часу присвячувати творчості. Він облаштовує велику майстерню, готує матеріали та інструменти й сподівається збільшити кількість робіт. Своїм головним принципом називає постійний розвиток і переконаний: людині важливо мати мету та продовжувати працювати.

Джерело: Суспільне

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