Відео: Камалія продовжила концерт у Житомирі без світла через російську атаку

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Під час виступу співачки в Житомирі зникла електроенергія через російський удар по енергетичній інфраструктурі. Артистка не перервала концерт і продовжила співати а капела в повній темряві.

«Сьогодні я відкрила її для себе зовсім з іншого боку. Це не просто колишня дружина мільйонера – це Сильна Жінка з великим серцем. З перших днів війни Камалія активно допомагає ЗСУ, купує бронежилети, фінансує будівництво житла для переселенців, постійно виступає на благодійних концертах у Європі та в усьому світі, збираючи мільйони для нашої армії. І сьогодні в темноті житомирського театру вона показала цю залізну українську ідентичність і незламність», – написала Валентина Єрмоленко.

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Відомо, що концерт Камалії у Житомирі відбувся 6 листопада 2026 року о 18:00 у академічному музично-драматичному театрі імені Івана Кочерги. Виступ був частиною концертної програми «Сильна як ніколи».

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