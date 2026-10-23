Відео: Холостячка Антоніна Хижняк зіграла військову в новому кліпі гурту Фіолет

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Рок-гурт «Фіолет» презентував кліп на пісню «Жінка» з акторкою Антоніною Хижняк у головній ролі.

Відео присвятили українським жінкам, які переживають випробування війни.

За сюжетом військова приїжджає до рідного Харкова, щоб провести там один день, згадати минуле та побути вдома. Наприкінці кліпу героїня прощається з рідними місцями й повертається на фронт.

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Фронтмен гурту Сергій Мартинюк розповів, що написав пісню для своєї дружини Каті, а кліп вирішили присвятити всім українкам — військовим, волонтеркам, матерям, освітянкам і медикам. Режисеркою відео стала Христина Браславська.

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