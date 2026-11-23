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Голлівудський актор Кіану Рівз став одним із зіркових гостей Гран-прі «Формули-1» у Лас-Вегасі. 62-річний актор з’явився на заході у чорному піджаку, джинсах, шапці та шарфі.

Втім, найбільше уваги привернула його несподівана роль після завершення гонки.

Рівз сів за кермо лімузина та доправив трьох призерів до місця проведення післягоночних інтерв’ю.

Актор також побував у паддоку, де розташовані гаражі команд і відбуваються зустрічі з гонщиками. Він спостерігав за перебігом заходу та спілкувався з його учасниками.

Гран-прі в Лас-Вегасі традиційно зібрало чимало знаменитостей. Серед гостей цьогорічного гоночного вікенду також були Кім Кардашян, Кріс Еванс і Кріс Пратт.

Джерело: People.

Кіану Рівз зустрівся з президентом Чехії Петром Павелом у Нью-Йорку. Актор приїхав на церемонію Atlantic Council Global Citizen Awards, де вручав одну з нагород, а згодом поспілкувався з чеським лідером.

Кіану Рівз звернувся до федерального суду США з проханням пом’якшити покарання режисеру Карлу Ріншу, якого визнали винним у шахрайстві з коштами Netflix. Актор назвав його талановитим митцем і попросив суд проявити до нього співчуття під час винесення вироку.

Зірковий канадський актор Кіану Рівз дебютував у професійних автоперегонах.

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