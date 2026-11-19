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19 листопада князівська родина Монако відзначила Національний день князівства.

Урочистості відбулися спочатку у дворі Палацу, а згодом — у соборі Святого Миколая.

Княгиня Шарлін обрала костюм від Elie Saab Haute Couture — жакет і брюки молочного кольору, оздоблені об’ємною вишивкою та квітковими аплікаціями. Образ доповнив фасцинатор у вигляді гілочки з листям.

11-річна донька князівського подружжя Габріела також була одягнена в молочний колір. Дівчинка з’явилася у сукні-пальті зі схожою вишивкою. Тим часом князь Альбер і їхній син Жак обрали парадні військові мундири.

Князь Альбер II, княгиня Шарлін та їхні 11-річні діти — принц Жак і принцеса Габріелла — разом взяли участь у святкуванні Національного дня Монако.

19 листопада в Монако відзначають День князя — головне національне свято князівства. Цього дня країна вшановує свого монарха, князівську родину та історію держави. Святкування супроводжуються урочистими церемоніями, військовим парадом, богослужінням, нагородженнями й різними заходами для жителів та гостей Монако.

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