Відео: KOLA презентувала нову пісню про біль, зміни та надію
Українська співачка KOLA випустила композицію «Тримаєш мене» та кліп до неї.
Пісня присвячена складним періодам життя, коли людина втрачає внутрішню опору, але знаходить сили рухатися далі.
У центрі композиції — переживання, самотність і спроби відпустити минуле. Водночас пісня нагадує, що навіть у найважчі моменти можна знайти підтримку та надію на краще.
За словами KOLA, ця робота стала для неї дуже особистою. Співачка зізналася, що писала її крізь сльози, переживаючи внутрішній біль і власні зміни. Вона сподівається, що композиція допоможе слухачам відпустити те, що завдає болю.
Джерело: KOLA
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