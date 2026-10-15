Відео: KOLA презентувала нову пісню про біль, зміни та надію

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Українська співачка KOLA випустила композицію «Тримаєш мене» та кліп до неї.

Пісня присвячена складним періодам життя, коли людина втрачає внутрішню опору, але знаходить сили рухатися далі.

У центрі композиції — переживання, самотність і спроби відпустити минуле. Водночас пісня нагадує, що навіть у найважчі моменти можна знайти підтримку та надію на краще.

За словами KOLA, ця робота стала для неї дуже особистою. Співачка зізналася, що писала її крізь сльози, переживаючи внутрішній біль і власні зміни. Вона сподівається, що композиція допоможе слухачам відпустити те, що завдає болю.

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Джерело: KOLA

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