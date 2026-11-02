Відео: концертний образ Оксани Білозір викликав хвилю критики в мережі

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Народна артистка України та ексдепутатка Оксана Білозір зазнала гострої критики користувачів соціальних мереж після виступу на концерті в Трускавці. Приводом для обговорення став вибір концертного вбрання співачки для виконання пісні «Пшеничне перевесло».

Під час виступу артистка з'явилася на сцені у чорному обтислому костюмі з лосинами та сорочці з золотим декором. Дописувачі у соцмережах критично оцінили сценічний гардероб співачки, назвавши вбрання невдалим і недоречним для виступу, а також закликали артистку змінити стилістів і костюмерів. «Талантище! А стилістам і костюмерам – двійка! Терміново замінити!», «Якісь хатні штани одягнула. Некрасиво», - скептично оцінили лосини глядачі.

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Джерело: Главком.

Андрій Білозір, син співачки Оксани Білозір, розлучився зі своєю дружиною Ларисою Білозір, яка є народною депутаткою України. Подружжя завершило шлюб, що тривав 21 рік.

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